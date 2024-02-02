Кулеба уверяет, что дополнительное финансирование США для Украины будет одобрено, несмотря на попытки посеять уныние

Конгресс США одобрит выделение дополнительных средств на помощь Украине. Не нужно сеять уныние. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона Единые новости, передает УНН.

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Надежда есть всегда. Я хочу еще раз всем сказать: кто бы ни пытался загрузить украинское общество в атмосферу сомнений и неверия в том, что поддержка прекращается и мы останемся один на один с агрессором, - эти люди являются информационными диверсантами заявил Кулеба.

Он напомнил о сегодняшнем решении Евросоюза по 50 млрд для Украины, что, по его словам, является показателем того, что поддержка продолжается.

Есть еще другие страны, которые принимают свои решения о продлении финансирования. Прежде всего это страны "семерки" (G7. - Ред.). Поддержка есть. Пожалуйста, не слушайте никого, кто пытается сеять уныние сказал Кулеба.

Он выразил уверенность в том, что вопрос с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования помощи Украине будет решен.

Надо просто иметь терпение и ежедневно работать на результаты. Именно этим мы сейчас и занимаемся заверил Кулеба.

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