Кулеба запевняє, що додаткове фінансування США для України буде схвалено, незважаючи на спроби посіяти зневіру

Конгрес США схвалить виділення додаткових коштів на допомогу Україні. Не потрібно сіяти зневіру. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону Єдині новини, передає УНН.

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Надія є завжди. Я хочу ще раз всім сказати: хто б не намагався завантажити українське суспільство в атмосферу сумнівів і зневіри в тому, що підтримка припиняється і ми залишимось сам на сам з агресором, – ці люди є інформаційними диверсантами заявив Кулеба.

Він нагадав про сьогоднішнє рішення Євросоюзу щодо 50 млрд для України, що, за його словами, є показником того, що підтримка продовжується.

Є ще інші країни, яка ухвалюють свої рішення про продовження фінансування. Насамперед це країни "сімки" (G7. – Ред.). Підтримка є. Будь ласка, не слухайте нікого, хто намагається сіяти зневіру сказав Кулеба.

Він висловив упевненість в тому, що питання зі схваленням Конгресом США додаткового фінансування допомоги Україні буде вирішено.

Треба просто мати терпіння і щодня працювати на результати. Саме цим ми зараз і займаємось запевнив Кулеба.

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