Європарламент вручив премію Сахарова ув'язненим журналістам із білорусі та Грузії

Європейський Парламент присудив премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова білоруському журналісту Анджею Почобуту та грузинській медійниці Мзії Амаглобелі. Оскільки обоє лауреатів наразі перебувають за ґратами, нагороди за них отримували представники. Про це повідомляє Європарламент, пише УНН.

Деталі

Анджея Почобута, засудженого у білорусі до 8 років колонії, представляла його донька Яна. Вона наголосила, що родина ніколи не змириться з несправедливим арештом батька.

Ми не обирали цей шлях, але щодня обираємо надію та віру в те, що правда і людська гідність, як і раніше, мають значення. Оскільки сьогодні він не може бути тут, я сподіваюся, що він якимось чином знає: про нього не забули – заявила Яна Почобут під час церемонії.

Від імені грузинської журналістки Мзії Амаглобелі виступила її колега Ірма Дімітрадзе, яка зачитала звернення лауреатки.

Я приймаю цю нагороду від імені моїх колег-журналистів, які сьогодні в Грузії борються за порятунок журналістики як такої. Вони невтомно працюють, щоб ви чули голос опору громадян Грузії і щоб правда не була заглушена – зазначила у зверненні Амаглобелі.

Анджей Почобут перебуває в ув'язненні з 2023 року за звинуваченнями у "розпалюванні ворожнечі", а нещодавно стало відомо, що його не внесли до списків на помилування. Мзію Амаглобелі, засновницю незалежних видань, засудили у серпні 2025 року до двох років тюрми за нібито "спротив поліції" під час протестної акції, де вона розклеювала стікери.

Довідково

Премія імені Сахарова є головною нагородою Євросоюзу у сфері прав людини, яку щорічно вручають за винятковий внесок у боротьбу за свободу думки.

Нагадаємо

Ще у жовтні стало відомо, що Премію Сахарова вирішили присудити Анджею Почобуту та Мзії Амаглобелі.

Генпрокуратура білорусі у березні 2021 року повідомила про відкриття справи стосовно голови Спілки поляків Білорусі. Ішлося про кримінальні справі за статтею про порушення расової, національної чи релігійної ворожнечі та ворожнечі.

Усього за цією статтею було затримано п'ятьох представників союзу. Окрім Анжеліки Борис, це Андрій Почобут, Марія Тишковська, Ірена Бернацька та Ганна Панішева.

Раніше повідомлялося, що від травня 2024 року до 2 травня 2025 року в Грузії було зафіксовано 342 випадки порушення прав представників засобів інформації.