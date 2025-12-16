Європарламент вручив премію Сахарова ув'язненим журналістам із білорусі та Грузії

$42.250.05
49.650.19
ukenru
17:02 • 1576 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 6828 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 9230 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 13520 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 14775 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 20136 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 22050 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 22810 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 27354 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 23457 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.6м/с
89%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась16 грудня, 09:27 • 15473 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго16 грудня, 09:39 • 23972 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 29449 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика12:00 • 14737 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 24195 перегляди
Публікації
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 12701 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 24206 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 29459 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 73002 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 68046 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Польща
Сполучені Штати Америки
Гаага
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 43156 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 60093 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 60066 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 63700 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 98457 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
IRIS-T
Опалення

Європарламент вручив премію Сахарова ув'язненим журналістам із білорусі та Грузії

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Європарламент вручив премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова білоруському журналісту Анджею Почобуту та грузинській медійниці Мзії Амаглобелі. Обоє лауреатів перебувають за ґратами, тому нагороди отримували їхні представники.

Європарламент вручив премію Сахарова ув'язненим журналістам із білорусі та Грузії

Європейський Парламент присудив премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова білоруському журналісту Анджею Почобуту та грузинській медійниці Мзії Амаглобелі. Оскільки обоє лауреатів наразі перебувають за ґратами, нагороди за них отримували представники. Про це повідомляє Європарламент, пише УНН.

Деталі

Анджея Почобута, засудженого у білорусі до 8 років колонії, представляла його донька Яна. Вона наголосила, що родина ніколи не змириться з несправедливим арештом батька.

Ми не обирали цей шлях, але щодня обираємо надію та віру в те, що правда і людська гідність, як і раніше, мають значення. Оскільки сьогодні він не може бути тут, я сподіваюся, що він якимось чином знає: про нього не забули 

– заявила Яна Почобут під час церемонії.

Від імені грузинської журналістки Мзії Амаглобелі виступила її колега Ірма Дімітрадзе, яка зачитала звернення лауреатки.

Я приймаю цю нагороду від імені моїх колег-журналистів, які сьогодні в Грузії борються за порятунок журналістики як такої. Вони невтомно працюють, щоб ви чули голос опору громадян Грузії і щоб правда не була заглушена 

  – зазначила у зверненні Амаглобелі.

Анджей Почобут перебуває в ув'язненні з 2023 року за звинуваченнями у "розпалюванні ворожнечі", а нещодавно стало відомо, що його не внесли до списків на помилування. Мзію Амаглобелі, засновницю незалежних видань, засудили у серпні 2025 року до двох років тюрми за нібито "спротив поліції" під час протестної акції, де вона розклеювала стікери.

Довідково

Премія імені Сахарова є головною нагородою Євросоюзу у сфері прав людини, яку щорічно вручають за винятковий внесок у боротьбу за свободу думки.

Нагадаємо

Ще у жовтні стало відомо, що Премію Сахарова вирішили присудити Анджею Почобуту та Мзії Амаглобелі.

Генпрокуратура білорусі у березні 2021 року повідомила про відкриття справи стосовно голови Спілки поляків Білорусі. Ішлося про кримінальні справі за статтею про порушення расової, національної чи релігійної ворожнечі та ворожнечі. 

Усього за цією статтею було затримано п'ятьох представників союзу. Окрім Анжеліки Борис, це Андрій Почобут, Марія Тишковська, Ірена Бернацька та Ганна Панішева. 

Раніше повідомлялося, що від травня 2024 року до 2 травня 2025 року в Грузії було зафіксовано 342 випадки порушення прав представників засобів інформації. 

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Сутички
Білорусь
Європейський парламент
Грузія