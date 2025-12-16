Европарламент вручил премию Сахарова заключенным журналистам из Беларуси и Грузии

Европейский Парламент присудил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова белорусскому журналисту Анджею Почобуту и грузинской медийщице Мзии Амаглобели. Поскольку оба лауреата сейчас находятся за решеткой, награды за них получали представители. Об этом сообщает Европарламент, пишет УНН.

Детали

Анджея Почобута, приговоренного в Беларуси к 8 годам колонии, представляла его дочь Яна. Она подчеркнула, что семья никогда не смирится с несправедливым арестом отца.

Мы не выбирали этот путь, но каждый день выбираем надежду и веру в то, что правда и человеческое достоинство по-прежнему имеют значение. Поскольку сегодня он не может быть здесь, я надеюсь, что он каким-то образом знает: о нем не забыли – заявила Яна Почобут во время церемонии.

От имени грузинской журналистки Мзии Амаглобели выступила ее коллега Ирма Димитрадзе, которая зачитала обращение лауреатки.

Я принимаю эту награду от имени моих коллег-журналистов, которые сегодня в Грузии борются за спасение журналистики как таковой. Они неустанно работают, чтобы вы слышали голос сопротивления граждан Грузии и чтобы правда не была заглушена – отметила в обращении Амаглобели.

Анджей Почобут находится в заключении с 2023 года по обвинениям в "разжигании вражды", а недавно стало известно, что его не внесли в списки на помилование. Мзию Амаглобели, основательницу независимых изданий, приговорили в августе 2025 года к двум годам тюрьмы за якобы "сопротивление полиции" во время протестной акции, где она расклеивала стикеры.

Справочно

Премия имени Сахарова является главной наградой Евросоюза в сфере прав человека, которую ежегодно вручают за исключительный вклад в борьбу за свободу мысли.

Напомним

Еще в октябре стало известно, что Премию Сахарова решили присудить Анджею Почобуту и Мзии Амаглобели.

Генпрокуратура Беларуси в марте 2021 года сообщила об открытии дела в отношении председателя Союза поляков Беларуси. Речь шла об уголовном деле по статье о нарушении расовой, национальной или религиозной вражды и вражды.

Всего по этой статье было задержано пятеро представителей союза. Кроме Анжелики Борис, это Андрей Почобут, Мария Тышковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева.

Ранее сообщалось, что с мая 2024 года по 2 мая 2025 года в Грузии было зафиксировано 342 случая нарушения прав представителей средств информации.