17:02
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного хранения
15 декабря, 13:38
Европарламент вручил премию Сахарова заключенным журналистам из Беларуси и Грузии

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Европарламент вручил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова белорусскому журналисту Анджею Почобуту и грузинской медийщице Мзии Амаглобели. Оба лауреата находятся за решеткой, поэтому награды получали их представители.

Европарламент вручил премию Сахарова заключенным журналистам из Беларуси и Грузии

Европейский Парламент присудил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова белорусскому журналисту Анджею Почобуту и грузинской медийщице Мзии Амаглобели. Поскольку оба лауреата сейчас находятся за решеткой, награды за них получали представители. Об этом сообщает Европарламент, пишет УНН.

Детали

Анджея Почобута, приговоренного в Беларуси к 8 годам колонии, представляла его дочь Яна. Она подчеркнула, что семья никогда не смирится с несправедливым арестом отца.

Мы не выбирали этот путь, но каждый день выбираем надежду и веру в то, что правда и человеческое достоинство по-прежнему имеют значение. Поскольку сегодня он не может быть здесь, я надеюсь, что он каким-то образом знает: о нем не забыли 

– заявила Яна Почобут во время церемонии.

От имени грузинской журналистки Мзии Амаглобели выступила ее коллега Ирма Димитрадзе, которая зачитала обращение лауреатки.

Я принимаю эту награду от имени моих коллег-журналистов, которые сегодня в Грузии борются за спасение журналистики как таковой. Они неустанно работают, чтобы вы слышали голос сопротивления граждан Грузии и чтобы правда не была заглушена 

  – отметила в обращении Амаглобели.

Анджей Почобут находится в заключении с 2023 года по обвинениям в "разжигании вражды", а недавно стало известно, что его не внесли в списки на помилование. Мзию Амаглобели, основательницу независимых изданий, приговорили в августе 2025 года к двум годам тюрьмы за якобы "сопротивление полиции" во время протестной акции, где она расклеивала стикеры.

Справочно

Премия имени Сахарова является главной наградой Евросоюза в сфере прав человека, которую ежегодно вручают за исключительный вклад в борьбу за свободу мысли.

Напомним

Еще в октябре стало известно, что Премию Сахарова решили присудить Анджею Почобуту и Мзии Амаглобели.

Генпрокуратура Беларуси в марте 2021 года сообщила об открытии дела в отношении председателя Союза поляков Беларуси. Речь шла об уголовном деле по статье о нарушении расовой, национальной или религиозной вражды и вражды. 

Всего по этой статье было задержано пятеро представителей союза. Кроме Анжелики Борис, это Андрей Почобут, Мария Тышковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева. 

Ранее сообщалось, что с мая 2024 года по 2 мая 2025 года в Грузии было зафиксировано 342 случая нарушения прав представителей средств информации. 

Степан Гафтко

