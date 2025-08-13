Європа, США та НАТО зміцнили свої позиції для підтримки України – Урсула фон дер Ляєн

Європа, Сполучені Штати і НАТО зміцнили свої спільні позиції задля підтримки України. Вони прагнуть справедливого і тривалого миру. Про це написала на своїй сторінці в Х очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.

Разом з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами ми провели дуже добру розмову. Ми обмінялися думками щодо майбутньої двосторонньої зустрічі на Алясці

Голова Єврокомісії також додала, що Європа, США і НАТО зміцнили свої позиції для України і продовжить спільну координацію.

Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію для України. Ми будемо продовжувати тісну координацію. Ніхто більше не хоче миру, ніж ми, справедливого та тривалого миру