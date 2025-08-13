Європа, США та НАТО зміцнили свої позиції для підтримки України – Урсула фон дер Ляєн
Київ • УНН
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про посилення спільних позицій Європи, США та НАТО щодо підтримки України. Вони прагнуть справедливого та тривалого миру.
Європа, Сполучені Штати і НАТО зміцнили свої спільні позиції задля підтримки України. Вони прагнуть справедливого і тривалого миру. Про це написала на своїй сторінці в Х очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.
Разом з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами ми провели дуже добру розмову. Ми обмінялися думками щодо майбутньої двосторонньої зустрічі на Алясці
Голова Єврокомісії також додала, що Європа, США і НАТО зміцнили свої позиції для України і продовжить спільну координацію.
Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію для України. Ми будемо продовжувати тісну координацію. Ніхто більше не хоче миру, ніж ми, справедливого та тривалого миру
Доповнення
Еммануель Макрон після зустрічей із Зеленським та Трампом заявив, що США прагнуть припинення вогню. Він наголосив, що всі питання щодо України мають обговорюватися з Україною.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що під час онлайн-саміту з президентом Дональдом Трампом європейські лідери заявили, що на Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Цей меседж був надісланий американському лідеру.