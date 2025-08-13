Европа, США и НАТО укрепили свои позиции для поддержки Украины – Урсула фон дер Ляйен

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
14:07 • 6430 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
Эксклюзив
12:02 • 25928 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 33534 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 62436 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 34462 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 58943 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 66138 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 34770 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 79957 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 84486 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.3м/с
38%
755мм
Популярные новости
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 64024 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 43595 просмотра
Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве13 августа, 06:57 • 22142 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo13 августа, 07:26 • 46980 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo11:10 • 26320 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 62436 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 58943 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 66138 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 79957 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 54291 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Питер Тиль
Алла Горская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Великобритания
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 1350 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 13100 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 44073 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 64485 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 29330 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Truth Social
Хранитель
Сухой Су-24
Сухой Су-27

Европа, США и НАТО укрепили свои позиции для поддержки Украины – Урсула фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об усилении общих позиций Европы, США и НАТО по поддержке Украины. Они стремятся к справедливому и прочному миру.

Европа, США и НАТО укрепили свои позиции для поддержки Украины – Урсула фон дер Ляйен

Европа, Соединенные Штаты и НАТО укрепили свои общие позиции для поддержки Украины. Они стремятся к справедливому и прочному миру. Об этом написала на своей странице в Х глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Вместе с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами мы провели очень хороший разговор. Мы обменялись мнениями относительно предстоящей двусторонней встречи на Аляске 

- написала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также добавила, что Европа, США и НАТО укрепили свои позиции для Украины и продолжат совместную координацию.

Сегодня Европа, США и НАТО укрепили общую позицию для Украины. Мы будем продолжать тесную координацию. Никто больше не хочет мира, чем мы, справедливого и прочного мира 

- добавила фон дер Ляйен.

Дополнение

Эммануэль Макрон после встреч с Зеленским и Трампом заявил, что США стремятся к прекращению огня. Он подчеркнул, что все вопросы по Украине должны обсуждаться с Украиной.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что во время онлайн-саммита с президентом Дональдом Трампом европейские лидеры заявили, что на Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Этот месседж был отправлен американскому лидеру.

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Аляска
Европейская комиссия
НАТО
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина