Европа, США и НАТО укрепили свои позиции для поддержки Украины – Урсула фон дер Ляйен

Европа, Соединенные Штаты и НАТО укрепили свои общие позиции для поддержки Украины. Они стремятся к справедливому и прочному миру. Об этом написала на своей странице в Х глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Вместе с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами мы провели очень хороший разговор. Мы обменялись мнениями относительно предстоящей двусторонней встречи на Аляске - написала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также добавила, что Европа, США и НАТО укрепили свои позиции для Украины и продолжат совместную координацию.

Сегодня Европа, США и НАТО укрепили общую позицию для Украины. Мы будем продолжать тесную координацию. Никто больше не хочет мира, чем мы, справедливого и прочного мира - добавила фон дер Ляйен.

Дополнение

Эммануэль Макрон после встреч с Зеленским и Трампом заявил, что США стремятся к прекращению огня. Он подчеркнул, что все вопросы по Украине должны обсуждаться с Украиной.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что во время онлайн-саммита с президентом Дональдом Трампом европейские лидеры заявили, что на Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Этот месседж был отправлен американскому лидеру.