Европа, США и НАТО укрепили свои позиции для поддержки Украины – Урсула фон дер Ляйен
Киев • УНН
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об усилении общих позиций Европы, США и НАТО по поддержке Украины. Они стремятся к справедливому и прочному миру.
Европа, Соединенные Штаты и НАТО укрепили свои общие позиции для поддержки Украины. Они стремятся к справедливому и прочному миру. Об этом написала на своей странице в Х глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.
Вместе с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами мы провели очень хороший разговор. Мы обменялись мнениями относительно предстоящей двусторонней встречи на Аляске
Глава Еврокомиссии также добавила, что Европа, США и НАТО укрепили свои позиции для Украины и продолжат совместную координацию.
Сегодня Европа, США и НАТО укрепили общую позицию для Украины. Мы будем продолжать тесную координацию. Никто больше не хочет мира, чем мы, справедливого и прочного мира
Дополнение
Эммануэль Макрон после встреч с Зеленским и Трампом заявил, что США стремятся к прекращению огня. Он подчеркнул, что все вопросы по Украине должны обсуждаться с Украиной.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что во время онлайн-саммита с президентом Дональдом Трампом европейские лидеры заявили, что на Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Этот месседж был отправлен американскому лидеру.