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The Guardian
The Washington Post

Європа готує для путіна два сценарії завершення війни в Україні - FT

Київ • УНН

 • 1130 перегляди

ЄС може запропонувати заморозити фронт без вступу України до НАТО або передати росії весь Донбас в обмін на членство Києва в Альянсі. Європейці сумніваються, що путін погодиться.

Європа готує для путіна два сценарії завершення війни в Україні - FT

Європа готова запропонувати російському диктатору володимиру путіну два сценарії завершення війни в Україні. Про це пише колумніст Financial Times Гідеон Рахман, повідомляє УНН.

Деталі

За його інформацією, у ЄС пропонують або заморозити бойові дії по поточній лінії фронту з гарантією, що Україна не увійде в НАТО, або передати росії весь Донбас і дозволити Києву приєднатися до Альянсу.

Якщо переговори між Європою і путіним усе ж розпочнуться, російському президенту, найімовірніше, запропонують два варіанти врегулювання. Обидва варіанти в Україні можуть сприйняти як зраду. Проте, зважаючи на втому від війни всередині країни, Зеленський, імовірно, зможе переконати суспільство прийняти будь-який з них

- зазначає Рахман.

Він додає, що водночас європейці значно менше впевнені, що на такі умови погодиться сам путін. При цьому вони вважають важливим розпочати прямий діалог з російською стороною.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп зробив неоднозначну заяву щодо переговорів про завершення війни в Україні і знову натякнув, що настав час, аби від імені Києва говорив "хтось інший".

Україна хоче відновити тристоронні переговори зі США та рф - Сибіга розкрив позицію Києва14.10.26, 21:25 • 7508 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
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