Європа готує для путіна два сценарії завершення війни в Україні - FT

Європа готова запропонувати російському диктатору володимиру путіну два сценарії завершення війни в Україні. Про це пише колумніст Financial Times Гідеон Рахман, повідомляє УНН.

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За його інформацією, у ЄС пропонують або заморозити бойові дії по поточній лінії фронту з гарантією, що Україна не увійде в НАТО, або передати росії весь Донбас і дозволити Києву приєднатися до Альянсу.

Якщо переговори між Європою і путіним усе ж розпочнуться, російському президенту, найімовірніше, запропонують два варіанти врегулювання. Обидва варіанти в Україні можуть сприйняти як зраду. Проте, зважаючи на втому від війни всередині країни, Зеленський, імовірно, зможе переконати суспільство прийняти будь-який з них - зазначає Рахман.

Він додає, що водночас європейці значно менше впевнені, що на такі умови погодиться сам путін. При цьому вони вважають важливим розпочати прямий діалог з російською стороною.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп зробив неоднозначну заяву щодо переговорів про завершення війни в Україні і знову натякнув, що настав час, аби від імені Києва говорив "хтось інший".

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