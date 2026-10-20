Европа готовит для путина два сценария окончания войны в Украине — FT

Европа готова предложить российскому диктатору владимиру путину два сценария завершения войны в Украине. Об этом пишет колумнист Financial Times Гидеон Рахман, сообщает УНН.

Детали

По его информации, в ЕС предлагают либо заморозить боевые действия по текущей линии фронта с гарантией, что Украина не вступит в НАТО, либо передать россии весь Донбасс и позволить Киеву присоединиться к Альянсу.

Если переговоры между Европой и путиным всё же начнутся, российскому президенту, скорее всего, предложат два варианта урегулирования. Оба варианта в Украине могут воспринять как предательство. Однако, учитывая усталость от войны внутри страны, Зеленский, вероятно, сможет убедить общество принять любой из них - отмечает Рахман.

Он добавляет, что при этом европейцы значительно меньше уверены в том, что на такие условия согласится сам путин. При этом они считают важным начать прямой диалог с российской стороной.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление по поводу переговоров о завершении войны в Украине и вновь намекнул, что настало время, чтобы от имени Киева говорил "кто-то другой".

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