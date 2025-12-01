Єврокомісія підтвердила активну участь у мирних консультаціях щодо України - речниця ЄК

Європейська комісія підтвердила активну, хоча й непублічну, участь у процесі мирних консультацій щодо України. Головна речниця ЄК Паула Пінью наголосила, що Брюссель підтримує постійний контакт як із Києвом, так і з партнерами у США, аби забезпечити врахування інтересів ЄС в обговореннях, що тривають на різних рівнях. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Під час брифінгу в Брюсселі речницю Європейської комісії Паулу Пінью запитали про конкретну роль ЄС у мирних переговорах щодо України та про взаємодію зі Сполученими Штатами. Питання пролунало на тлі попередніх заяв президента Єврокомісії про те, що ключові контакти щодо можливих переговорів Київ здійснює безпосередньо зі США та росією.

Каллас про опір Бельгії "репараційному кредиту" для України: питання обговорюють, залишати грудневий саміт ЄС без рішення не збираються

У відповідь Пінью наголосила, що Європейський Союз залишається залученим у процесі та постійно комунікує з українським керівництвом. За її словами, протягом вихідних відбулося кілька важливих дипломатичних контактів, серед яких – телефонна розмова між Урсулою фон дер Ляєн та Володимиром Зеленським.

Протягом вихідних відбулося кілька розмов на різних рівнях щодо мирних переговорів щодо України. І ви, можливо, також бачили, що відбулася телефонна розмова між президентом фон дер Ляєн та президентом Зеленським, під час якої вони обговорили, зокрема, наступні кроки щодо поточних мирних переговорів, і зокрема ті аспекти, які безпосередньо стосуються ЄС