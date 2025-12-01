Єврокомісія підтвердила активну участь у мирних консультаціях щодо України - речниця ЄК

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 1218 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 8440 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 12222 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 21488 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 15878 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 26625 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36198 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49005 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41599 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42897 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
99%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times1 грудня, 03:12 • 15441 перегляди
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto1 грудня, 06:15 • 13610 перегляди
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відеоVideo1 грудня, 07:10 • 5918 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 8760 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 11416 перегляди
Публікації
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 2398 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 11595 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 21495 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 26631 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 71005 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Антоніу Кошта
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Париж
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Oxford English Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 3986 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 9022 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 71005 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 53517 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 69830 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Starlink

Єврокомісія підтвердила активну участь у мирних консультаціях щодо України - речниця ЄК

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Європейська комісія активно, хоча й непублічно, бере участь у мирних консультаціях щодо України, підтримуючи постійний контакт з Києвом та США. Брюссель забезпечує врахування інтересів ЄС в обговореннях та підтримує суверенітет України.

Єврокомісія підтвердила активну участь у мирних консультаціях щодо України - речниця ЄК

Європейська комісія підтвердила активну, хоча й непублічну, участь у процесі мирних консультацій щодо України. Головна речниця ЄК Паула Пінью наголосила, що Брюссель підтримує постійний контакт як із Києвом, так і з партнерами у США, аби забезпечити врахування інтересів ЄС в обговореннях, що тривають на різних рівнях. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Під час брифінгу в Брюсселі речницю Європейської комісії Паулу Пінью запитали про конкретну роль ЄС у мирних переговорах щодо України та про взаємодію зі Сполученими Штатами. Питання пролунало на тлі попередніх заяв президента Єврокомісії про те, що ключові контакти щодо можливих переговорів Київ здійснює безпосередньо зі США та росією.

Каллас про опір Бельгії "репараційному кредиту" для України: питання обговорюють, залишати грудневий саміт ЄС без рішення не збираються01.12.25, 12:08 • 1866 переглядiв

У відповідь Пінью наголосила, що Європейський Союз залишається залученим у процесі та постійно комунікує з українським керівництвом. За її словами, протягом вихідних відбулося кілька важливих дипломатичних контактів, серед яких – телефонна розмова між Урсулою фон дер Ляєн та Володимиром Зеленським.

Протягом вихідних відбулося кілька розмов на різних рівнях щодо мирних переговорів щодо України. І ви, можливо, також бачили, що відбулася телефонна розмова між президентом фон дер Ляєн та президентом Зеленським, під час якої вони обговорили, зокрема, наступні кроки щодо поточних мирних переговорів, і зокрема ті аспекти, які безпосередньо стосуються ЄС 

– наголосила речниця.

Водночас від себе Пінью додала, що Євросоюз перебуває в тісній координації зі Сполученими Штатами та іншими партнерами, а його пріоритетом залишається підтримка українського суверенітету та гарантування того, щоб будь-які переговорні ініціативи не суперечили інтересам Києва.

Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки01.12.25, 11:32 • 8440 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
The Guardian
Європейська комісія
Брюссель
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Київ