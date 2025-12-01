Еврокомиссия подтвердила активное участие в мирных консультациях по Украине - представитель ЕК

Европейская комиссия подтвердила активное, хотя и непубличное, участие в процессе мирных консультаций по Украине. Главный представитель ЕК Паула Пинью подчеркнула, что Брюссель поддерживает постоянный контакт как с Киевом, так и с партнерами в США, чтобы обеспечить учет интересов ЕС в обсуждениях, продолжающихся на разных уровнях. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Во время брифинга в Брюсселе представителя Европейской комиссии Паулу Пинью спросили о конкретной роли ЕС в мирных переговорах по Украине и о взаимодействии с Соединенными Штатами. Вопрос прозвучал на фоне предварительных заявлений президента Еврокомиссии о том, что ключевые контакты по возможным переговорам Киев осуществляет непосредственно с США и Россией.

Каллас о сопротивлении Бельгии "репарационному кредиту" для Украины: вопрос обсуждается, оставлять декабрьский саммит ЕС без решения не собираются

В ответ Пинью подчеркнула, что Европейский Союз остается вовлеченным в процесс и постоянно коммуницирует с украинским руководством. По ее словам, в течение выходных состоялось несколько важных дипломатических контактов, среди которых – телефонный разговор между Урсулой фон дер Ляйен и Владимиром Зеленским.

В течение выходных состоялось несколько разговоров на разных уровнях по мирным переговорам по Украине. И вы, возможно, также видели, что состоялся телефонный разговор между президентом фон дер Ляйен и президентом Зеленским, во время которого они обсудили, в частности, следующие шаги по текущим мирным переговорам, и в частности те аспекты, которые непосредственно касаются ЕС