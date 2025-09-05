$41.350.02
48.130.07
ukenru
16:47 • 2440 перегляди
ЄС відправить делегацію до США для підготовки спільних санкцій проти росії - Кошта

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Європейський Союз відправляє делегацію до Вашингтона для підготовки нових спільних санкцій проти росії. Президент Європейської ради Антоніо Кошта підтвердив посилення тиску через подальші прямі та вторинні санкції.

ЄС відправить делегацію до США для підготовки спільних санкцій проти росії - Кошта

Європейський Союз направляє делегацію до Вашингтона для підготовки нових спільних санкцій проти росії. Про це заявив у п'ятницю президент Європейської ради Антоніо Кошта, передає УНН із посиланням на Рolitico.

"Ми працюємо зі Сполученими Штатами та іншими однодумцями, щоб посилити наш тиск шляхом подальших прямих та вторинних санкцій", – сказав Кошта на прес-конференції в західноукраїнському місті Ужгород після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Кошта додав, що "європейська команда їде до Вашингтона, округ Колумбія, щоб працювати з нашими американськими друзями", але не розкрив, хто візьме участь у делегації. Його речник скерував POLITICO до Європейської комісії, яка не відповіла на запит про коментар.

Додамо

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що 19-й пакет санкцій ЄС проти росії, розроблений "для того, щоб привести президента путіна за стіл переговорів", буде представлений на початку вересня.

Україна та її союзники давно закликають США наслідувати цей приклад і запровадити більш жорсткі санкції проти москви, намагаючись виснажити воєнні кошти президента росії володимира путіна.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп встановив для кремля двотижневий термін, протягом якого він має припинити вторгнення в Україну, інакше йому загрожують "масштабні санкції або масові тарифи, або і те, й інше", але він ще не натиснув на курок.

Лідер республіканців справді запровадив високі 50-відсоткові тарифи на Індію як покарання за купівлю російської нафти, але Білий дім ще не підтримав 500-відсоткові вторинні тарифи, запропоновані сенатором США Ліндсі Гремом щодо торговельних партнерів москви.

Антоніна Туманова

