16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
16:35 • 5162 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
15:10 • 11932 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
12:12 • 12984 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 24896 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 35222 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 31180 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 55167 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 42911 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 54765 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
ЕС отправит делегацию в США для подготовки совместных санкций против россии - Кошта

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Европейский Союз направляет делегацию в Вашингтон для подготовки новых совместных санкций против россии. Президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил усиление давления посредством дальнейших прямых и вторичных санкций.

ЕС отправит делегацию в США для подготовки совместных санкций против россии - Кошта

Европейский Союз направляет делегацию в Вашингтон для подготовки новых совместных санкций против россии. Об этом заявил в пятницу президент Европейского совета Антониу Кошта, передает УНН со ссылкой на Politico.

"Мы работаем с Соединенными Штатами и другими единомышленниками, чтобы усилить наше давление путем дальнейших прямых и вторичных санкций", – сказал Кошта на пресс-конференции в западноукраинском городе Ужгород после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Кошта добавил, что "европейская команда едет в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы работать с нашими американскими друзьями", но не раскрыл, кто примет участие в делегации. Его представитель направил POLITICO в Европейскую комиссию, которая не ответила на запрос о комментарии.

Кошта после встречи лидеров ЕС по Украине: пришло время ускориться с гарантиями безопасности, "подобными статье 5 НАТО"19.08.25, 16:39 • 3027 просмотров

Добавим

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что 19-й пакет санкций ЕС против россии, разработанный "для того, чтобы привести президента путина за стол переговоров", будет представлен в начале сентября.

Украина и ее союзники давно призывают США последовать этому примеру и ввести более жесткие санкции против москвы, пытаясь истощить военные средства президента россии владимира путина.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп установил для кремля двухнедельный срок, в течение которого он должен прекратить вторжение в Украину, иначе ему грозят "масштабные санкции или массовые тарифы, или и то, и другое", но он еще не нажал на курок.

Лидер республиканцев действительно ввел высокие 50-процентные тарифы на Индию в качестве наказания за покупку российской нефти, но Белый дом еще не поддержал 500-процентные вторичные тарифы, предложенные сенатором США Линдси Грэмом в отношении торговых партнеров москвы.

Антонина Туманова

