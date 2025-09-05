Европейский Союз направляет делегацию в Вашингтон для подготовки новых совместных санкций против россии. Об этом заявил в пятницу президент Европейского совета Антониу Кошта, передает УНН со ссылкой на Politico.

"Мы работаем с Соединенными Штатами и другими единомышленниками, чтобы усилить наше давление путем дальнейших прямых и вторичных санкций", – сказал Кошта на пресс-конференции в западноукраинском городе Ужгород после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Кошта добавил, что "европейская команда едет в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы работать с нашими американскими друзьями", но не раскрыл, кто примет участие в делегации. Его представитель направил POLITICO в Европейскую комиссию, которая не ответила на запрос о комментарии.

Добавим

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что 19-й пакет санкций ЕС против россии, разработанный "для того, чтобы привести президента путина за стол переговоров", будет представлен в начале сентября.

Украина и ее союзники давно призывают США последовать этому примеру и ввести более жесткие санкции против москвы, пытаясь истощить военные средства президента россии владимира путина.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп установил для кремля двухнедельный срок, в течение которого он должен прекратить вторжение в Украину, иначе ему грозят "масштабные санкции или массовые тарифы, или и то, и другое", но он еще не нажал на курок.

Лидер республиканцев действительно ввел высокие 50-процентные тарифы на Индию в качестве наказания за покупку российской нефти, но Белый дом еще не поддержал 500-процентные вторичные тарифы, предложенные сенатором США Линдси Грэмом в отношении торговых партнеров москвы.