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The Guardian

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ЄС відкриє морський коридор для надсилання допомоги з Кіпру до Гази

Київ • УНН

 • 43155 перегляди

ЄС оголосив про відкриття морського коридору на цих вихідних для доставки гуманітарної допомоги з Кіпру в сектор Газа з метою запобігання голоду, а перша пілотна партія продовольчої допомоги від благодійної організації "Всесвітня центральна кухня", як очікується, відправиться в суботу.

ЄС відкриє морський коридор для надсилання допомоги з Кіпру до Гази

ЄС оголосив про відкриття морського коридору цими вихідними для доставлення гуманітарної допомоги з Кіпру в Сектор Гази, щоб запобігти голоду, який уже забирає життя, пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Зараз ми дуже близькі до відкриття коридору, сподіваюся, цієї неділі. І я дуже рада бачити, що початкова пілотна операція буде запущена сьогодні

сказала журналістам президент Комісії ЄС Урсула фон дер Ляєн після огляду портових об’єктів кіпрського порту Ларнака, звідки відправляються вантажі допомоги.

Очікується, що пілотна доставка відпливе в суботу, а корабель, яким керує іспанська пошуково-рятувальна група Open Arms, візьме їжу, надану благодійною організацією World Central Kitchen.

Сьогодні ми стикаємося з гуманітарною катастрофою в Газі, і ми підтримуємо невинних мирних жителів у Палестині

сказала фон дер Ляєн.

У ЄС заявили, що вантажі прямуватимуть прямо до Гази, що на відстані 210 морських миль, але не вказали, де вони будуть приземлятися чи розвантажуватися, або як їжа буде розподілятися з місця висадки. Також було незрозуміло, який зв’язок між поставками та планом США щодо будівництва плавучого доку біля берега Гази.

ООН: сектор Гази стає непридатним для життя07.01.24, 01:07 • 32031 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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