ЄС відкриє морський коридор для надсилання допомоги з Кіпру до Гази
Київ • УНН
ЄС оголосив про відкриття морського коридору на цих вихідних для доставки гуманітарної допомоги з Кіпру в сектор Газа з метою запобігання голоду, а перша пілотна партія продовольчої допомоги від благодійної організації "Всесвітня центральна кухня", як очікується, відправиться в суботу.
ЄС оголосив про відкриття морського коридору цими вихідними для доставлення гуманітарної допомоги з Кіпру в Сектор Гази, щоб запобігти голоду, який уже забирає життя, пише The Guardian, передає УНН.
Деталі
Зараз ми дуже близькі до відкриття коридору, сподіваюся, цієї неділі. І я дуже рада бачити, що початкова пілотна операція буде запущена сьогодні
Очікується, що пілотна доставка відпливе в суботу, а корабель, яким керує іспанська пошуково-рятувальна група Open Arms, візьме їжу, надану благодійною організацією World Central Kitchen.
Сьогодні ми стикаємося з гуманітарною катастрофою в Газі, і ми підтримуємо невинних мирних жителів у Палестині
У ЄС заявили, що вантажі прямуватимуть прямо до Гази, що на відстані 210 морських миль, але не вказали, де вони будуть приземлятися чи розвантажуватися, або як їжа буде розподілятися з місця висадки. Також було незрозуміло, який зв’язок між поставками та планом США щодо будівництва плавучого доку біля берега Гази.
ООН: сектор Гази стає непридатним для життя07.01.24, 01:07 • 32031 перегляд