ООН: сектор Гази стає непридатним для життя

ukenru
29 березня, 17:57 • 127766 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 156153 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 146509 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 184382 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 158621 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 143243 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 151755 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 148638 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 408545 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172871 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 63151 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 66782 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 71374 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 70413 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 49588 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 258839 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 408553 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 460023 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 466778 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 374607 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 29773 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 156068 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 137925 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 131710 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 105387 перегляди
Актуальне
ООН: сектор Гази стає непридатним для життя

ООН: сектор Гази стає непридатним для життя

Київ • УНН

 • 32031 перегляди

Мартін Гріффітс з ООН попереджає, що Газа практично непридатна для життя після трьох місяців конфлікту; напруженість зростає на тлі ескалації бойових дій із "Хезболлою".

Голова гуманітарної служби ООН Мартін Гріффітс попередив, що після трьох місяців війни палестинська територія перетворилася на руїни і може стати "безлюдною". Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву чиновника.

"Газа просто стала непридатною для проживання. Жителі щодня стають свідками загроз самому їхньому існуванню - а світ спостерігає за цим. (...) Ми продовжуємо вимагати негайного припинення війни не тільки для народу Гази та її сусідів, які перебувають під загрозою, а й для майбутніх поколінь, які ніколи не забудуть ці 90 днів пекла та зазіхань на найосновніші принципи людства", - заявив Гріффітс.  

Як пише Голос Америки, заяву представника ООН було зроблено в той час, коли Газа зазнала чергового бомбардування ізраїльськими військами. Повідомляється про удари по південному місту Рафах, де сотні тисяч людей намагаються сховатися від бойових дій.

Військове протистояння вже призвело до різкого зростання напруженості в усьому регіоні. У міру настання четвертого місяця конфлікту ця напруженість не знижується.

ЦАХАЛ попереджає, що буде боротися з "Хезболлою", оскільки ліванське угрупування атакує територію Ізраїлю18.12.23, 11:57 • 28127 переглядiв

Ліванське угруповання "Хезболла" заявило, що воно "почало відповідати" на вбивство заступника лідера ХАМАС у Бейруті. Сам Ізраїль не підтверджує свою причетність до операції з ліквідації представника угруповання. Але представник Міністерства оборони США повідомив агентству AFP, що удар завдав Ізраїль.

"Хезболла" заявила, що завдала 62 ракетних удари по ізраїльській базі управління повітряним рухом Мерон, а ізраїльська армія повідомила про "приблизно 40 запусків із території Лівану" в суботу, додавши, що у відповідь завдала удару по "військових об'єктах" "Хезболли". До полудня в суботу на півночі Ізраїлю сім разів пролунали попереджувальні сирени.

Представник ізраїльського військового відомства підтвердив, що базу на вершині гори було обстріляно, але не сказав, чи було завдано їй шкоди. Про жертви в Ізраїлі також не повідомляли.

"Хезболла" веде практично щоденні обміни ударами з ізраїльськими військами з початку жовтня. Представництво угруповання заявило, що останній обстріл став відповіддю на вбивство Салеха аль-Арурі у вівторок у Бейруті, де розташована штаб-квартира "Хезболли".

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель, який перебуває з візитом у столиці Лівану, застеріг сторони від розширення протистояння.

"Вкрай важливо уникнути регіональної ескалації на Близькому Сході. Абсолютно необхідно уникнути втягування Лівану в регіональний конфлікт", - сказав Боррель.

Перед тим як вирушити до Саудівської Аравії, Боррель закликав подвоїти зусилля з досягнення миру.

"Ізраїль оголосив своєю метою викорінення ХАМАС. Має бути інший спосіб викорінити ХАМАС, який... не призведе до загибелі стількох людей", - сказав він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він хоче переконатися, що конфлікт на Близькому Сході "не буде розширюватися".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,381.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42