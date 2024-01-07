ООН: сектор Гази стає непридатним для життя

Голова гуманітарної служби ООН Мартін Гріффітс попередив, що після трьох місяців війни палестинська територія перетворилася на руїни і може стати "безлюдною". Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву чиновника.

"Газа просто стала непридатною для проживання. Жителі щодня стають свідками загроз самому їхньому існуванню - а світ спостерігає за цим. (...) Ми продовжуємо вимагати негайного припинення війни не тільки для народу Гази та її сусідів, які перебувають під загрозою, а й для майбутніх поколінь, які ніколи не забудуть ці 90 днів пекла та зазіхань на найосновніші принципи людства", - заявив Гріффітс.

Як пише Голос Америки, заяву представника ООН було зроблено в той час, коли Газа зазнала чергового бомбардування ізраїльськими військами. Повідомляється про удари по південному місту Рафах, де сотні тисяч людей намагаються сховатися від бойових дій.

Військове протистояння вже призвело до різкого зростання напруженості в усьому регіоні. У міру настання четвертого місяця конфлікту ця напруженість не знижується.

ЦАХАЛ попереджає, що буде боротися з "Хезболлою", оскільки ліванське угрупування атакує територію Ізраїлю

Ліванське угруповання "Хезболла" заявило, що воно "почало відповідати" на вбивство заступника лідера ХАМАС у Бейруті. Сам Ізраїль не підтверджує свою причетність до операції з ліквідації представника угруповання. Але представник Міністерства оборони США повідомив агентству AFP, що удар завдав Ізраїль.

"Хезболла" заявила, що завдала 62 ракетних удари по ізраїльській базі управління повітряним рухом Мерон, а ізраїльська армія повідомила про "приблизно 40 запусків із території Лівану" в суботу, додавши, що у відповідь завдала удару по "військових об'єктах" "Хезболли". До полудня в суботу на півночі Ізраїлю сім разів пролунали попереджувальні сирени.

Представник ізраїльського військового відомства підтвердив, що базу на вершині гори було обстріляно, але не сказав, чи було завдано їй шкоди. Про жертви в Ізраїлі також не повідомляли.

"Хезболла" веде практично щоденні обміни ударами з ізраїльськими військами з початку жовтня. Представництво угруповання заявило, що останній обстріл став відповіддю на вбивство Салеха аль-Арурі у вівторок у Бейруті, де розташована штаб-квартира "Хезболли".

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель, який перебуває з візитом у столиці Лівану, застеріг сторони від розширення протистояння.

"Вкрай важливо уникнути регіональної ескалації на Близькому Сході. Абсолютно необхідно уникнути втягування Лівану в регіональний конфлікт", - сказав Боррель.

Перед тим як вирушити до Саудівської Аравії, Боррель закликав подвоїти зусилля з досягнення миру.

"Ізраїль оголосив своєю метою викорінення ХАМАС. Має бути інший спосіб викорінити ХАМАС, який... не призведе до загибелі стількох людей", - сказав він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він хоче переконатися, що конфлікт на Близькому Сході "не буде розширюватися".