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ООН: сектор Газа становится непригодным для жизни

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 23:07  •  24622 просмотра

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Мартин Гриффитс из ООН предупреждает, что Газа практически непригодна для жизни после трех месяцев конфликта; напряженность растет на фоне эскалации боевых действий с "Хезболлой".

Глава гуманитарной службы ООН Мартин Гриффитс предупредил, что после трех месяцев войны палестинская территория превратилась в руины и может стать "необитаемой". Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление чиновника.

"Газа просто стала непригодной для проживания. Его жители ежедневно становятся свидетелями угроз самому их существованию – а мир наблюдает за этим.(…) Мы продолжаем требовать немедленного прекращения войны не только для народа Газы и ее находящихся под угрозой соседей, но и для будущих поколений, которые никогда не забудут эти 90 дней ада и посягательств на самые основные принципы человечества", - заявил Гриффитс.  

Как пишет Голос Америки, заявление представителя ООН было сделано в то время, когда Газа подверглась очередной бомбардировке израильскими войсками. Сообщается об ударах по южному городу Рафах, где сотни тысяч людей пытаются укрыться от боевых действий.

Военное противостояние уже привело к резкому росту напряженности во всем регионе. По мере наступления четвертого месяца конфликта эта напряженность не снижается.

Ливанская группировка "Хезболла" заявила, что она "начала отвечать" на убийство заместителя лидера ХАМАС в Бейруте. Сам Израиль не подтверждает свою причастность к операции по ликвидации представителя группировки. Но представитель Министерства обороны США сообщил агентству AFP, что удар был нанесен Израилем.

"Хезболла" заявила, что нанесла 62 ракетных удара по израильской базе управления воздушным движением Мерон, а израильская армия сообщила о "примерно 40 запусках с территории Ливана" в субботу, добавив что в ответ нанесла удар по "военным объектам" "Хезболлы". До полудня в субботу на севере Израиля семь раз прозвучали предупредительные сирены.

Представитель израильского военного ведомства подтвердил, что база на вершине горы была обстреляна, но не сказал, был ли нанесен ей ущерб. О жертвах в Израиле также не сообщалось.

ЦАХАЛ предупреждает, что будет бороться с "Хезболлой", поскольку ливанская группировка атакует территорию Израиля18 декабрь 2023, 09:57 • 25846 просмотров

"Хезболла" ведет практически ежедневные обмены ударами с израильскими войсками с начала октября. Представительство группировки заявило, что последний обстрел стал ответом на убийство Салеха аль-Арури во вторник в Бейруте, где находится штаб-квартира "Хезболлы".

Находящийся с визитом в столице Ливана глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель предостерег стороны от расширения противостояния.

"Крайне важно избежать региональной эскалации на Ближнем Востоке. Абсолютно необходимо избежать втягивания Ливана в региональный конфликт", - сказал Боррель.

Перед тем как отправиться в Саудовскую Аравию, Боррель призвал удвоить усилия по достижению мира.

"Израиль объявил своей целью искоренение ХАМАС. Должен быть другой способ искоренить ХАМАС, который... не приведет к гибели стольких людей", - сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он хочет убедиться, что конфликт на Ближнем Востоке "не будет расширяться".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
ООН: сектор Гази стає непридатним для життя
UN: Gaza Strip is becoming uninhabitable
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ООН: сектор Газа становится непригодным для жизни

Мартин Гриффитс из ООН предупреждает, что Газа практически непригодна для жизни после трех месяцев конфликта; напряженность растет на фоне эскалации боевых действий с "Хезболлой".

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