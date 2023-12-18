ЦАХАЛ предупреждает, что будет бороться с "Хезболлой", поскольку ливанская группировка атакует территорию Израиля

На северной границе Израиля происходят постоянные столкновения, - согласно информации спикера ЦАХАЛ Даниэля Хагари, проиранское военное формирование Хезболла, дислоцирующееся в Ливане атакует территорию Израиля с помощью беспилотников и ракет. ЦАХАЛ разработал план военной операции на юг Ливана, рискуя дальнейшей эскалацией войны на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Таймс и сообщает УНН.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет о плане мер против угрозы со стороны "Хезболлы" на юге Ливана, если военное формирование не прекратит свои атаки и постоянные столкновения на северной границе Израиля.

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Хезболла, прокси Ирана, втягивает Ливан в ненужную войну, которая будет иметь разрушительные последствия для ливанского народа. Это война, которой они не заслуживают сказал представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари

Дополнение

Обе стороны обменивались артиллерийским и ракетным огнем с начала войны в Газе в начале октября октября. Первоначальные опасения, что конфликт серьезнее распространится на другие фронты, уменьшились, когда Хасан Насралла, лидер Хезболлы, заявил, что группировка не начнет большое наступление, если его не спровоцируют.

Недавно Бенни Ганц, бывший министр обороны и нынешний член военного кабинета, пригрозил, что ЦАХАЛ, даже на фоне войны в Израиле будет бороться против "Хезболлы".

Если мир не уберет Хезболлу от границы, мы это сделаем - сказал Ганц.

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