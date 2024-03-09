ЕС откроет морской коридор для отправки помощи из Кипра в Газу
Киев • УНН
ЕС объявил об открытии морского коридора на этих выходных для доставки гуманитарной помощи из Кипра в сектор Газа с целью предотвращения голода, а первая пилотная партия продовольственной помощи от благотворительной организации "Всемирная центральная кухня", как ожидается, отправится в субботу.
ЕС объявил об открытии морского коридора в эти выходные для доставки гуманитарной помощи с Кипра в Сектор Газа, чтобы предотвратить голод, который уже уносит жизни, пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
Сейчас мы очень близки к открытию коридора, надеюсь, в это воскресенье. И я очень рада видеть, что начальная пилотная операция будет запущена сегодня
Ожидается, что пилотная доставка отплывет в субботу, а корабль, которым управляет испанская поисково-спасательная группа Open Arms, примет еду, предоставленную благотворительной организацией World Central Kitchen.
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В ЕС заявили, что грузы будут направляться прямо в Газу, что на расстоянии 210 морских миль, но не указали, где они будут приземляться или разгружаться, или как еда будет распределяться с места высадки. Также было непонятно, какая связь между поставками и планом США по строительству плавучего дока у берега Газы.
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