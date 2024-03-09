ЕС откроет морской коридор для отправки помощи из Кипра в Газу

ЕС объявил об открытии морского коридора в эти выходные для доставки гуманитарной помощи с Кипра в Сектор Газа, чтобы предотвратить голод, который уже уносит жизни, пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Сейчас мы очень близки к открытию коридора, надеюсь, в это воскресенье. И я очень рада видеть, что начальная пилотная операция будет запущена сегодня сказала журналистам президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен после осмотра портовых объектов кипрского порта Ларнака, откуда отправляются грузы помощи.

Ожидается, что пилотная доставка отплывет в субботу, а корабль, которым управляет испанская поисково-спасательная группа Open Arms, примет еду, предоставленную благотворительной организацией World Central Kitchen.

Сегодня мы сталкиваемся с гуманитарной катастрофой в Газе, и мы поддерживаем невинных мирных жителей в Палестине сказала фон дер Ляйен.

В ЕС заявили, что грузы будут направляться прямо в Газу, что на расстоянии 210 морских миль, но не указали, где они будут приземляться или разгружаться, или как еда будет распределяться с места высадки. Также было непонятно, какая связь между поставками и планом США по строительству плавучего дока у берега Газы.

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