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ЄС розглядає перенаправлення €400 млрд регіональної допомоги в оборонну промисловість - Euractiv

Київ • УНН

 • 2050 перегляди

Країни ЄС розглядають можливість перенаправлення 400 млрд євро з фондів регіональної допомоги в оборонну промисловість. Кошти підуть на бомбосховища, військово-цивільні технології та військову інфраструктуру.

ЄС розглядає перенаправлення €400 млрд регіональної допомоги в оборонну промисловість - Euractiv

Країни ЄС розглядають можливість направлення з регіональної допомоги майже 400 мільярдів євро в оборонну промисловість, включаючи бомбосховища та військово-цивільні технології, згідно з документом, з яким ознайомився Euractiv, пише УНН.

Деталі

Позиції, відображені у внутрішньому документі, як повідомляється, показують готовність кількох країн ЄС використовувати так звані "фонди згуртування" (cohesion fund), призначені для соціального та регіонального розвитку, для своїх оборонних потреб.

План ЄС на €800 млрд на оборону зустрів мляву відповідь - Euractiv06.05.2025, 11:49 • 11164 перегляди

Спроба була зроблена всього за кілька тижнів до того, як виконавчий орган ЄС повинен представити наступний семирічний бюджет блоку своїм державам-членам.

Брюссель використовує середньостроковий огляд регулювання "фондів згуртування", зазвичай простий крок "для галочки", щоб вивільнити гроші для архітектури безпеки Європи. Це одна з багатьох ідей, які обговорюються, щоб направити більше грошей в оборонну промисловість, пише видання.

Документ, як зазначено, показує, як країни ЄС зацікавлені в стиранні кордонів між цивільним і військовим світами, щоб гроші можна було витрачати поперемінно на будь-який з проектів. Та ж картина спостерігається у військовому альянсі НАТО.

Що таке оборона насправді?

Початкова пропозиція Єврокомісії фокусується на модернізації цивільної транспортної інфраструктури з військовим потенціалом, наприклад, мостів і доріг, досить міцних і великих, щоб витримувати вагу танків або служити злітно-посадковими смугами для посадки бойових літаків F-35.

Але держави-члени блоку, як наголошується, просять ще більшого масштабу. Латвія хоче, щоб "фонди згуртування" покривали житло для солдатів і бомбосховища, у той час як Греція хоче, щоб в схему була включена повністю військова інфраструктура, а не тільки об'єкти подвійного призначення. Це відкрило б двері для фінансування військових казарм.

Словаччина, яка зараз будує лікарні, в тому числі для військових, просить, щоб такі споруди - корисні як в мирний, так і у воєнний час - мали право на фінансування з "фондів згуртування", пише видання.

Аналогічним чином Франція, як зазначено, хоче, щоб визначення відповідної інфраструктури включало "порти, аеропорти, підводні кабелі і цифрові мережі". Маючи заморські території в Індійському і Тихому океанах, вона також хоче, щоб найвіддаленіші території мали право на фінансування.

Єврокомісія також, як повідомляється, запропонувала використовувати кошти регіональної допомоги для нарощування виробничих потужностей для виробників зброї, включаючи боєприпаси, ракети, протиповітряну оборону і захист критичної інфраструктури. Однак бойові літаки будуть виключені.

У цьому випадку Чеська Республіка пропонує також направити гроші компаніям подвійного призначення, чия продукція також використовується в цивільному світі, особливо в розробці технологій. Вона також хоче, щоб гроші проходили через весь її ланцюжок створення вартості, зазначає видання.

Країнам ЄС ще належить обговорити, внести поправки і схвалити план. Європарламент перебуває на шляху до внесення поправок в текст за допомогою надзвичайної процедури, що дозволить прискорити законодавчий процес на кілька місяців, пише видання.

ЄС сперечається про програму оборонних закупівель на €150 млрд - Euractiv01.05.2025, 10:19 • 8737 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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