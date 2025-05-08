ЕС рассматривает перенаправление €400 млрд региональной помощи в оборонную промышленность - Euractiv

Страны ЕС рассматривают возможность направления из региональной помощи почти 400 миллиардов евро в оборонную промышленность, включая бомбоубежища и военно-гражданские технологии, согласно документу, с которым ознакомился Euractiv, пишет УНН.

Детали

Позиции, отраженные во внутреннем документе, как сообщается, показывают готовность нескольких стран ЕС использовать так называемые "фонды сплочения" (cohesion fund), предназначенные для социального и регионального развития, для своих оборонных нужд.

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Попытка была предпринята всего за несколько недель до того, как исполнительный орган ЕС должен представить следующий семилетний бюджет блока своим государствам-членам.

Брюссель использует среднесрочный обзор регулирования "фондов сплочения", обычно простой шаг "для галочки", чтобы высвободить деньги для архитектуры безопасности Европы. Это одна из многих идей, которые обсуждаются, чтобы направить больше денег в оборонную промышленность, пишет издание.

Документ, как указано, показывает, как страны ЕС заинтересованы в стирании границ между гражданским и военным мирами, чтобы деньги можно было тратить попеременно на любой из проектов. Та же картина наблюдается в военном альянсе НАТО.

Что такое оборона на самом деле?

Первоначальное предложение Еврокомиссии фокусируется на модернизации гражданской транспортной инфраструктуры с военным потенциалом, например, мостов и дорог, достаточно прочных и больших, чтобы выдерживать вес танков или служить взлетно-посадочными полосами для посадки боевых самолетов F-35.

Но государства-члены блока, как отмечается, просят еще большего масштаба. Латвия хочет, чтобы "фонды сплочения" покрывали жилье для солдат и бомбоубежища, в то время как Греция хочет, чтобы в схему была включена полностью военная инфраструктура, а не только объекты двойного назначения. Это открыло бы двери для финансирования военных казарм.

Словакия, которая сейчас строит больницы, в том числе для военных, просит, чтобы такие сооружения - полезные как в мирное, так и в военное время - имели право на финансирование из "фондов сплочения", пишет издание.

Аналогичным образом Франция, как указано, хочет, чтобы определение подходящей инфраструктуры включало "порты, аэропорты, подводные кабели и цифровые сети". Имея заморские территории в Индийском и Тихом океанах, она также хочет, чтобы самые отдаленные территории имели право на финансирование.

Еврокомиссия также, как сообщается, предложила использовать средства региональной помощи для наращивания производственных мощностей для производителей оружия, включая боеприпасы, ракеты, противовоздушную оборону и защиту критической инфраструктуры. Однако боевые самолеты будут исключены.

В этом случае Чешская Республика предлагает также направить деньги компаниям двойного назначения, чья продукция также используется в гражданском мире, особенно в разработке технологий. Она также хочет, чтобы деньги проходили через всю ее цепочку создания стоимости, отмечает издание.

Странам ЕС еще предстоит обсудить, внести поправки и одобрить план. Европарламент находится на пути к внесению поправок в текст посредством чрезвычайной процедуры, что позволит ускорить законодательный процесс на несколько месяцев, пишет издание.

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