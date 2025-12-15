$42.190.08
ЄС посилив санкції проти білорусі через гібридні атаки

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Європейський Союз розширив санкції проти білорусі, включивши гібридні недружні дії проти сусідніх країн. Новий критерій дозволяє накладати обмеження на компанії та осіб, причетних до дій, що загрожують демократії, верховенству права, стабільності чи безпеці ЄС.

ЄС посилив санкції проти білорусі через гібридні атаки

Європейський Союз розширює рамки санкційного режиму проти білорусі, щоб він охоплював також гібридні недружні дії країни проти її європейських сусідів.  Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС, пише УНН.

Деталі

15 грудня Рада запровадила новий критерій для накладання санкцій на компанії та на фізичних осіб, що "отримують переваги, залучені чи сприяють діям або політиці, яку пов’язують з Республікою білорусь, що спрямовані проти демократії, верховенства права, стабільності чи безпеки у ЄС та його країнах-членах". 

Зазначають, що рішення пов’язане передусім із системними нальотами метеозондів з контрабандою з білорусі до Литви.

лукашенко пообіцяв США припинити польоти повітряних куль над Литвою14.12.25, 01:23 • 3578 переглядiв

Новий критерій дозволяє ЄС застосовувати санкції проти дотичних також до маніпулювання інформацією та втручання.

Під санкції зможуть потрапити дотичні до "дій, спрямованих проти функціонування демократичних інституцій, економічної діяльності чи сервісів публічного інтересу ЄС і країн-членів".

Новий критерій охоплює також втручання, пошкодження чи нищення критичної інфраструктури, або ж системні дії, що призводять до збоїв у роботі такої інфраструктури – під таке формулювання підпадає, зокрема, ситуація, що склалася для аеропорту Вільнюса через метеозонди з Білорусі. 

В описі проблеми, з якою зіткнулася Литва, наголошують, що метеозонди з Білорусі вплинули вже на сотні рейсів  і тисячі пасажирів та спричинили великі збитки для авіакомпаній.   

Їхня мета – дестабілізація у країні-члені ЄС і залякування європейських громадян шляхом створення прямої загрози для цивільної авіації. Застосування цих повітряних куль відбувається у ширшому контексті спрямованої гібридної кампанії, поруч з іншими діями, що включають також підтримувану державою контрабанду мігрантів

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні через повітряні кулі з білорусі, що порушують роботу авіації. Це дозволить військовим отримати спеціальні повноваження для ефективнішої координації дій.

У Литві зафіксували рекордну кількість інформаційних атак з боку росії та білорусі13.12.25, 00:58 • 4520 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Білорусь
Європейський Союз
Вільнюс
Литва