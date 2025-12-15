ЕС ужесточил санкции против Беларуси из-за гибридных атак

$42.190.08
49.470.05
ukenru
11:20 • 500 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 4250 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 10283 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 13136 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 14407 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 16263 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 23197 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 32220 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 28506 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 38265 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
78%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Смертельную стрельбу в Сиднее устроили отец и сынPhoto15 декабря, 01:45 • 5822 просмотра
В Одесской области после массированных ударов РФ все службы работают в круглосуточном режиме - ОВА15 декабря, 02:15 • 8056 просмотра
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности15 декабря, 03:20 • 19591 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями15 декабря, 04:45 • 14129 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto15 декабря, 05:02 • 19905 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 66499 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 82495 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 68853 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 78203 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 102746 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Александр Стабб
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 17009 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 34472 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 36113 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 40705 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 75371 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
BFM TV

ЕС ужесточил санкции против Беларуси из-за гибридных атак

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Европейский Союз расширил санкции против Беларуси, включив гибридные недружественные действия против соседних стран. Новый критерий позволяет накладывать ограничения на компании и лиц, причастных к действиям, угрожающим демократии, верховенству права, стабильности или безопасности ЕС.

ЕС ужесточил санкции против Беларуси из-за гибридных атак

Европейский Союз расширяет рамки санкционного режима против Беларуси, чтобы он охватывал также гибридные недружественные действия страны против ее европейских соседей. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, пишет УНН.

Детали

15 декабря Совет ввел новый критерий для наложения санкций на компании и физических лиц, которые "получают преимущества, вовлечены или способствуют действиям или политике, связанной с Республикой Беларусь, направленным против демократии, верховенства права, стабильности или безопасности в ЕС и его странах-членах".

Отмечается, что решение связано прежде всего с системными налетами метеозондов с контрабандой из Беларуси в Литву.

Лукашенко пообещал США прекратить полеты воздушных шаров над Литвой14.12.25, 01:23 • 3578 просмотров

Новый критерий позволяет ЕС применять санкции против причастных также к манипулированию информацией и вмешательству.

Под санкции смогут попасть причастные к "действиям, направленным против функционирования демократических институтов, экономической деятельности или сервисов публичного интереса ЕС и стран-членов".

Новый критерий охватывает также вмешательство, повреждение или уничтожение критической инфраструктуры, или же системные действия, приводящие к сбоям в работе такой инфраструктуры – под такое формулирование подпадает, в частности, ситуация, сложившаяся для аэропорта Вильнюса из-за метеозондов из Беларуси.

В описании проблемы, с которой столкнулась Литва, отмечается, что метеозонды из Беларуси повлияли уже на сотни рейсов и тысячи пассажиров и причинили большой ущерб для авиакомпаний.

Их цель – дестабилизация в стране-члене ЕС и запугивание европейских граждан путем создания прямой угрозы для гражданской авиации. Применение этих воздушных шаров происходит в более широком контексте направленной гибридной кампании, наряду с другими действиями, включающими также поддерживаемую государством контрабанду мигрантов

- говорится в сообщении.

Напомним

9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за воздушных шаров из Беларуси, нарушающих работу авиации. Это позволит военным получить специальные полномочия для более эффективной координации действий.

В Литве зафиксировали рекордное количество информационных атак со стороны России и Беларуси13.12.25, 00:58 • 4520 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Беларусь
Европейский Союз
Вильнюс
Литва