ЕС ужесточил санкции против Беларуси из-за гибридных атак

Европейский Союз расширяет рамки санкционного режима против Беларуси, чтобы он охватывал также гибридные недружественные действия страны против ее европейских соседей. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, пишет УНН.

Детали

15 декабря Совет ввел новый критерий для наложения санкций на компании и физических лиц, которые "получают преимущества, вовлечены или способствуют действиям или политике, связанной с Республикой Беларусь, направленным против демократии, верховенства права, стабильности или безопасности в ЕС и его странах-членах".

Отмечается, что решение связано прежде всего с системными налетами метеозондов с контрабандой из Беларуси в Литву.

Новый критерий позволяет ЕС применять санкции против причастных также к манипулированию информацией и вмешательству.

Под санкции смогут попасть причастные к "действиям, направленным против функционирования демократических институтов, экономической деятельности или сервисов публичного интереса ЕС и стран-членов".

Новый критерий охватывает также вмешательство, повреждение или уничтожение критической инфраструктуры, или же системные действия, приводящие к сбоям в работе такой инфраструктуры – под такое формулирование подпадает, в частности, ситуация, сложившаяся для аэропорта Вильнюса из-за метеозондов из Беларуси.

В описании проблемы, с которой столкнулась Литва, отмечается, что метеозонды из Беларуси повлияли уже на сотни рейсов и тысячи пассажиров и причинили большой ущерб для авиакомпаний.

Их цель – дестабилизация в стране-члене ЕС и запугивание европейских граждан путем создания прямой угрозы для гражданской авиации. Применение этих воздушных шаров происходит в более широком контексте направленной гибридной кампании, наряду с другими действиями, включающими также поддерживаемую государством контрабанду мигрантов - говорится в сообщении.

Напомним

9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за воздушных шаров из Беларуси, нарушающих работу авиации. Это позволит военным получить специальные полномочия для более эффективной координации действий.

