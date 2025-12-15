ЕС ужесточил санкции против Беларуси из-за гибридных атак
Киев • УНН
Европейский Союз расширил санкции против Беларуси, включив гибридные недружественные действия против соседних стран. Новый критерий позволяет накладывать ограничения на компании и лиц, причастных к действиям, угрожающим демократии, верховенству права, стабильности или безопасности ЕС.
Европейский Союз расширяет рамки санкционного режима против Беларуси, чтобы он охватывал также гибридные недружественные действия страны против ее европейских соседей. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, пишет УНН.
Детали
15 декабря Совет ввел новый критерий для наложения санкций на компании и физических лиц, которые "получают преимущества, вовлечены или способствуют действиям или политике, связанной с Республикой Беларусь, направленным против демократии, верховенства права, стабильности или безопасности в ЕС и его странах-членах".
Отмечается, что решение связано прежде всего с системными налетами метеозондов с контрабандой из Беларуси в Литву.
Лукашенко пообещал США прекратить полеты воздушных шаров над Литвой14.12.25, 01:23 • 3578 просмотров
Новый критерий позволяет ЕС применять санкции против причастных также к манипулированию информацией и вмешательству.
Под санкции смогут попасть причастные к "действиям, направленным против функционирования демократических институтов, экономической деятельности или сервисов публичного интереса ЕС и стран-членов".
Новый критерий охватывает также вмешательство, повреждение или уничтожение критической инфраструктуры, или же системные действия, приводящие к сбоям в работе такой инфраструктуры – под такое формулирование подпадает, в частности, ситуация, сложившаяся для аэропорта Вильнюса из-за метеозондов из Беларуси.
В описании проблемы, с которой столкнулась Литва, отмечается, что метеозонды из Беларуси повлияли уже на сотни рейсов и тысячи пассажиров и причинили большой ущерб для авиакомпаний.
Их цель – дестабилизация в стране-члене ЕС и запугивание европейских граждан путем создания прямой угрозы для гражданской авиации. Применение этих воздушных шаров происходит в более широком контексте направленной гибридной кампании, наряду с другими действиями, включающими также поддерживаемую государством контрабанду мигрантов
Напомним
9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за воздушных шаров из Беларуси, нарушающих работу авиации. Это позволит военным получить специальные полномочия для более эффективной координации действий.
В Литве зафиксировали рекордное количество информационных атак со стороны России и Беларуси13.12.25, 00:58 • 4520 просмотров