ЄС готує заборону на російську ядерну продукцію - Єврокомісія

Ексклюзив
13:14 • 6388 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 6322 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 5014 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 13546 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 18990 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 15037 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 17660 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 32573 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 81843 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 46863 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзиви
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 26729 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41 • 9074 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду08:03 • 13528 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto09:41 • 7610 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 11292 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 6388 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 11375 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 13546 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 18990 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 43508 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Олександр Усик
Олег Кіпер
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Харківська область
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 4844 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 24087 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 23510 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 23965 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 26716 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times

ЄС готує заборону на російську ядерну продукцію - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Єврокомісія готується заборонити російську ядерну продукцію, заявила речниця Ана-Каїса Ітконен. Це частина плану ЄС щодо виведення всіх російських енергоносіїв з ринку.

ЄС готує заборону на російську ядерну продукцію - Єврокомісія

У ЄС йде підготовка до заборони російської продукції у сфері ядерної енергетики, повідомила у вівторок під час брифінгу речниця Єврокомісії Ана-Каїса Ітконен, пише УНН.

Ми говорили, що до кінця цього року запропонуємо заборону на нафту, а щодо ядерної енергетики та ядерної продукції, то підготовка до цього процесу дещо складніша, але вона ведеться. Я не маю конкретних термінів, але сподіваюся, ми зможемо зробити це свого часу

- сказала Ітконен.

З її слів, Брюссель"(...) абсолютно непохитний у своєму прагненні завершити політику переорієнтації енергетики, яка полягає в тому, щоб вивести всі російські енергоносії з ринку ЄС, і, очевидно, нафта та ядерна продукція її доповнюватимуть".

Нагадаємо

26 січня Рада ЄС дала остаточне світло поетапній забороні імпорту російського газу, повна заборона на імпорт СПГ почне діяти з початку 2027 року, а імпорт трубопровідного газу - з осені 2027 року.

У Єврокомісії вказали, що також "планує запропонувати законодавство про поступове припинення імпорту російської нафти до кінця 2027 року".

Згідно з пояснення Ради ЄС щодо припинення імпорту російських енергоносіїв, "що стосується ядерної енергетики, метою буде заміна російського ядерного палива, останнього російського джерела енергії, яке досі імпортується до ЄС, паливом з європейських джерел, де це можливо".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Енергетика
Рада Європейського Союзу
Європейська комісія
Брюссель