ЄС готує заборону на російську ядерну продукцію - Єврокомісія

У ЄС йде підготовка до заборони російської продукції у сфері ядерної енергетики, повідомила у вівторок під час брифінгу речниця Єврокомісії Ана-Каїса Ітконен, пише УНН.

Ми говорили, що до кінця цього року запропонуємо заборону на нафту, а щодо ядерної енергетики та ядерної продукції, то підготовка до цього процесу дещо складніша, але вона ведеться. Я не маю конкретних термінів, але сподіваюся, ми зможемо зробити це свого часу - сказала Ітконен.

З її слів, Брюссель"(...) абсолютно непохитний у своєму прагненні завершити політику переорієнтації енергетики, яка полягає в тому, щоб вивести всі російські енергоносії з ринку ЄС, і, очевидно, нафта та ядерна продукція її доповнюватимуть".

Нагадаємо

26 січня Рада ЄС дала остаточне світло поетапній забороні імпорту російського газу, повна заборона на імпорт СПГ почне діяти з початку 2027 року, а імпорт трубопровідного газу - з осені 2027 року.

У Єврокомісії вказали, що також "планує запропонувати законодавство про поступове припинення імпорту російської нафти до кінця 2027 року".

Згідно з пояснення Ради ЄС щодо припинення імпорту російських енергоносіїв, "що стосується ядерної енергетики, метою буде заміна російського ядерного палива, останнього російського джерела енергії, яке досі імпортується до ЄС, паливом з європейських джерел, де це можливо".