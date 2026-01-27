$43.130.01
ЕС готовит запрет на российскую ядерную продукцию - Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Еврокомиссия готовится запретить российскую ядерную продукцию, заявила пресс-секретарь Ана-Каиса Итконен. Это часть плана ЕС по выводу всех российских энергоносителей с рынка.

ЕС готовит запрет на российскую ядерную продукцию - Еврокомиссия

В ЕС идет подготовка к запрету российской продукции в сфере ядерной энергетики, сообщила во вторник во время брифинга пресс-секретарь Еврокомиссии Ана-Каиса Итконен, пишет УНН.

Мы говорили, что до конца этого года предложим запрет на нефть, а что касается ядерной энергетики и ядерной продукции, то подготовка к этому процессу несколько сложнее, но она ведется. У меня нет конкретных сроков, но, надеюсь, мы сможем сделать это в свое время

- сказала Итконен.

По ее словам, Брюссель "(...) абсолютно непреклонен в своем стремлении завершить политику переориентации энергетики, которая заключается в том, чтобы вывести все российские энергоносители с рынка ЕС, и, очевидно, нефть и ядерная продукция будут ее дополнять".

Напомним

26 января Совет ЕС дал окончательный зеленый свет поэтапному запрету импорта российского газа, полный запрет на импорт СПГ начнет действовать с начала 2027 года, а импорт трубопроводного газа - с осени 2027 года.

В Еврокомиссии указали, что также "планирует предложить законодательство о постепенном прекращении импорта российской нефти до конца 2027 года".

Согласно пояснению Совета ЕС относительно прекращения импорта российских энергоносителей, "что касается ядерной энергетики, целью будет замена российского ядерного топлива, последнего российского источника энергии, которое до сих пор импортируется в ЕС, топливом из европейских источников, где это возможно".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Энергетика
Совет Европейского Союза
Европейская комиссия
Брюссель