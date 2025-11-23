$42.150.00
Є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні - Зеленський про зустріч делегацій у Женеві

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, заснованих на українському баченні. Це критично важливо для національних інтересів України, над цим працює українська делегація в Женеві.

Є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні - Зеленський про зустріч делегацій у Женеві

Робота української делегації у швейцарській Женеві над мирним планом триває. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

"Українська делегація сьогодні працює в Женеві задля пошуку працездатних рішень для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки. Вже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України", - повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди – врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні.

Нагадаємо

Українська делегація, призначена Володимиром Зеленським, розпочала роботу щодо мирних переговорів в Женеві.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував початок зустрічі української і американської делегацій в Швейцарії щодо припинення війни з росією.

Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, під час якої розповів про роботу переговорних команд сьогодні у Швейцарії. Президент наголосив, що Україна працює, щоб шлях до закінчення війни був реальним, і щоб принципові позиції спрацювали.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Женева
Швейцарія
Канада
Володимир Зеленський
Україна