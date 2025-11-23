$42.150.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, основанных на украинском видении - Зеленский о встрече делегаций в Женеве

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американские предложения могут учесть ряд элементов, основанных на украинском видении. Это критически важно для национальных интересов Украины, над этим работает украинская делегация в Женеве.

Есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, основанных на украинском видении - Зеленский о встрече делегаций в Женеве

Работа украинской делегации в швейцарской Женеве над мирным планом продолжается. Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, основанных на украинском видении и критически важных для национальных интересов Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

"Украинская делегация сегодня работает в Женеве для поиска работоспособных решений для прекращения войны, восстановления мира и обеспечения длительной безопасности. Уже были краткие отчеты команды о результатах первых встреч и разговоров. Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, основанных на украинском видении и критически важных для национальных интересов Украины", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что продолжается дальнейшая работа над тем, чтобы все элементы были действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают наши люди – в конце концов положить конец кровопролитию и войне.

Напомним

Украинская делегация, назначенная Владимиром Зеленским, начала работу по мирным переговорам в Женеве.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало встречи украинской и американской делегаций в Швейцарии по прекращению войны с Россией.

Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, во время которой рассказал о работе переговорных команд сегодня в Швейцарии. Президент подчеркнул, что Украина работает, чтобы путь к окончанию войны был реальным, и чтобы принципиальные позиции сработали.

Павел Башинский

