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Є активні зони боїв: Демченко розповів про ситуацію на Харківщині

Київ • УНН

 • 1040 перегляди

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що на Харківщині тривають активні бойові дії, але ворогу не вдається просунутися вглиб території. росіяни не застосовують техніку, що може свідчити про її нестачу або побоювання знищення.

Є активні зони боїв: Демченко розповів про ситуацію на Харківщині

росіяни не припиняють спроб просунутися вглиб української території на Вовчанському напрямку та у напрямку населеного пункту Строївка. Проте завдяки Силам оборони, ворогу просунутися вглиб Харківщини не вдається. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Якщо говорити про весь кордон з росією, це стосується Сумщини, Харківщини, Чернігівщини, то варто зазначити, що обстріли цих територій відбуваються щоденно

- сказав Демченко. 

Він зазначив, що у напрямку Сумської та Харківської областей досить активно застосовується авіація для того, щоб завдавати удари.

Окремі відтинки в межах цих двох областей відмічаються й спробами ворога просуватися або діяти більш активно по лінії кордону. Є активні зони боїв. Зокрема у напрямку Харківської області, якщо говорити про підрозділи, де знаходяться (військові - ред.) саме нашого відомства, то це Вовчанський напрямок, а також напрямок населеного пункту Строївка, там ворог не припиняє спроб просунутися вглиб території нашої держави, застосовує для цього піхотні групи, техніка ворогом не застосовується. Але завдячуючи стійкості, героїзму українських воїнів, зокрема й прикордонників, ворогу просунутися вглиб України, цієї області безпосередньо не вдається

- розповів Демченко. 

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Також Демченко прокоментував, які сили росіяни накопичили по той бік кордону на прикордонні з Харківщиною та Сумщиною.

Зважаючи на те, що ворог не застосовує техніку, броньовану техніку ні у напрямку Сумської області, ні у напрямку Харківщини, варто розуміти, що або противник розуміє, що ця техніка буде відразу знищена, або немає її в достатній кількості, або береже для подальших дій. Ще раз відмічу, що штурмів за допомогою колон броньованої техніки станом на зараз по лінії кордону не спостерігається

- сказав Демченко. 

Демченко зазначив, що ще з минулого року, коли противник почав свої активні дії у напрямку Вовчанська та населеного пункту Липці, росіяни весь цей час тримають свої сили, які досить немаленькі.

"Але зважаючи на те, що противник не може станом на зараз досягти якихось успіхів у напрямку Харківської області по лінії кордону, це свідчить про те, що у противника немає достатніх сил для того, щоб він міг просуватися у глиб території нашої країни", - заявив Демченко.

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Доповнення

На Сумщині бійці Головного управління розвідки розгромили вісім рот російських загарбників. В запеклих боях ворог втратив 334 бійці вбитими та 550 пораненими.  

Анна Мурашко

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України