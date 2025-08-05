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Есть активные зоны боев: Демченко рассказал о ситуации на Харьковщине

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на Харьковщине продолжаются активные боевые действия, но врагу не удается продвинуться вглубь территории. россияне не применяют технику, что может свидетельствовать о ее недостатке или опасениях уничтожения.

Есть активные зоны боев: Демченко рассказал о ситуации на Харьковщине

Россияне не прекращают попыток продвинуться вглубь украинской территории на Волчанском направлении и в направлении населенного пункта Стройка. Однако благодаря Силам обороны, врагу продвинуться вглубь Харьковщины не удается. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Если говорить обо всей границе с Россией, это касается Сумщины, Харьковщины, Черниговщины, то стоит отметить, что обстрелы этих территорий происходят ежедневно

- сказал Демченко. 

Он отметил, что в направлении Сумской и Харьковской областей достаточно активно применяется авиация для того, чтобы наносить удары.

Отдельные отрезки в пределах этих двух областей отмечаются и попытками врага продвигаться или действовать более активно по линии границы. Есть активные зоны боев. В частности, в направлении Харьковской области, если говорить о подразделениях, где находятся (военные - ред.) именно нашего ведомства, то это Волчанское направление, а также направление населенного пункта Стройка, там враг не прекращает попыток продвинуться вглубь территории нашего государства, применяет для этого пехотные группы, техника врагом не применяется. Но благодаря стойкости, героизму украинских воинов, в том числе и пограничников, врагу продвинуться вглубь Украины, этой области непосредственно не удается

- рассказал Демченко. 

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Также Демченко прокомментировал, какие силы россияне накопили по ту сторону границы на приграничье с Харьковщиной и Сумщиной.

Учитывая то, что враг не применяет технику, бронированную технику ни в направлении Сумской области, ни в направлении Харьковщины, стоит понимать, что либо противник понимает, что эта техника будет сразу уничтожена, либо нет ее в достаточном количестве, либо бережет для дальнейших действий. Еще раз отмечу, что штурмов с помощью колонн бронированной техники по состоянию на сейчас по линии границы не наблюдается

- сказал Демченко. 

Демченко отметил, что еще с прошлого года, когда противник начал свои активные действия в направлении Волчанска и населенного пункта Липцы, россияне все это время держат свои силы, которые достаточно немаленькие.

"Но учитывая то, что противник не может по состоянию на сейчас достичь каких-либо успехов в направлении Харьковской области по линии границы, это свидетельствует о том, что у противника нет достаточных сил для того, чтобы он мог продвигаться в глубь территории нашей страны", - заявил Демченко.

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Дополнение

На Сумщине бойцы Главного управления разведки разгромили восемь рот российских захватчиков. В ожесточенных боях враг потерял 334 бойца убитыми и 550 ранеными.  

Анна Мурашко

Войнаполитика
Волчанск
Сумская область
Харьковская область
Государственная пограничная служба Украины
Черниговская область
Главное управление разведки Украины