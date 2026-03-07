Японія закликала США захистити торговельні преференції від нових митних правил

$43.810.0950.900.07
05:01 • 5134 перегляди
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
01:30 • 15058 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
6 березня, 23:10 • 23329 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 39940 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 47575 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 39285 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 64528 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 28510 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 25844 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 24279 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

На фронті відбулося 135 бойових зіткнень, ворог застосував понад 3,5 тис. дронів - Генштаб6 березня, 20:30 • 8916 перегляди
Трамп заявив, що Куба “скоро впаде”6 березня, 20:44 • 6278 перегляди
Під Полтавою впав ворожий безпілотник, пошкоджено покрівлю будинку6 березня, 21:07 • 12495 перегляди
Україна та Польща розгортають спільне виробництво САУ БогданаPhoto6 березня, 22:39 • 7176 перегляди
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною6 березня, 23:51 • 18140 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 30799 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 37831 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 64531 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 39105 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 47178 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 14196 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 14951 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 32964 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 29371 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 30980 перегляди
Японія закликала США захистити торговельні преференції від нових митних правил

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Міністр Рьосей Аказава закликав Вашингтон не підвищувати мита для японських товарів. Токіо обіцяє інвестиції на 550 мільярдів доларів та енергетичну співпрацю.

Японія закликала США захистити торговельні преференції від нових митних правил

Міністр економіки Японії Рьосей Аказава під час дводенного візиту до Вашингтона звернувся до американського уряду з проханням не допустити погіршення умов експорту для японських товарів. Основною темою переговорів із міністром торгівлі США Говардом Лутніком стало занепокоєння Токіо щодо запровадженого адміністрацією Дональда Трампа нового загального мита в розмірі 10%, яке потенційно може зрости до 15%. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Японська сторона наполягає на збереженні чинності минулорічної угоди, яка зафіксувала пільгові тарифні ставки та врятувала автовиробників від руйнівного мита у 27,5%.

Інвестиційні зобов’язання та енергетична співпраця

У межах діалогу сторони підтвердили виконання масштабної інвестиційної обіцянки Японії обсягом 550 мільярдів доларів США, спрямованої на підтримку американської економіки. Наразі ведеться підготовка другого раунду угод, що включатиме стратегічний проєкт у галузі ядерної енергетики за участю компанії Westinghouse. Попередньо вже було оголошено про запуск проєктів на 36 мільярдів доларів у сферах видобутку газу та синтетичних алмазів, що має продемонструвати Вашингтону вигоду від особливого партнерства з Токіо.

Ми просили, щоб режим Японії згідно з новими тарифними правилами не став менш сприятливим, ніж той, що був узгоджений минулого року

– наголосив Рьосей Аказава після зустрічі. 

Коаліція з 24 штатів подала судовий позов проти нових глобальних тарифів Трампа06.03.26, 03:20 • 6572 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Reuters
Токіо
Вашингтон
Дональд Трамп
Японія
Сполучені Штати Америки