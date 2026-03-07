Японія закликала США захистити торговельні преференції від нових митних правил
Київ • УНН
Міністр Рьосей Аказава закликав Вашингтон не підвищувати мита для японських товарів. Токіо обіцяє інвестиції на 550 мільярдів доларів та енергетичну співпрацю.
Міністр економіки Японії Рьосей Аказава під час дводенного візиту до Вашингтона звернувся до американського уряду з проханням не допустити погіршення умов експорту для японських товарів. Основною темою переговорів із міністром торгівлі США Говардом Лутніком стало занепокоєння Токіо щодо запровадженого адміністрацією Дональда Трампа нового загального мита в розмірі 10%, яке потенційно може зрости до 15%. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Японська сторона наполягає на збереженні чинності минулорічної угоди, яка зафіксувала пільгові тарифні ставки та врятувала автовиробників від руйнівного мита у 27,5%.
Інвестиційні зобов’язання та енергетична співпраця
У межах діалогу сторони підтвердили виконання масштабної інвестиційної обіцянки Японії обсягом 550 мільярдів доларів США, спрямованої на підтримку американської економіки. Наразі ведеться підготовка другого раунду угод, що включатиме стратегічний проєкт у галузі ядерної енергетики за участю компанії Westinghouse. Попередньо вже було оголошено про запуск проєктів на 36 мільярдів доларів у сферах видобутку газу та синтетичних алмазів, що має продемонструвати Вашингтону вигоду від особливого партнерства з Токіо.
Ми просили, щоб режим Японії згідно з новими тарифними правилами не став менш сприятливим, ніж той, що був узгоджений минулого року
