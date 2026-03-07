$43.810.0950.900.07
05:01 • 404 просмотра
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке
01:30 • 10310 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
23:10 • 21114 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 37865 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 45585 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 38450 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 62642 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 28138 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 25475 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 23856 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
Япония призвала США защитить торговые преференции от новых таможенных правил

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Министр Рёсэй Аказава призвал Вашингтон не повышать пошлины для японских товаров. Токио обещает инвестиции на 550 миллиардов долларов и энергетическое сотрудничество.

Япония призвала США защитить торговые преференции от новых таможенных правил

Министр экономики Японии Рёсэй Аказава во время двухдневного визита в Вашингтон обратился к американскому правительству с просьбой не допустить ухудшения условий экспорта для японских товаров. Основной темой переговоров с министром торговли США Говардом Лутником стала обеспокоенность Токио по поводу введенной администрацией Дональда Трампа новой общей пошлины в размере 10%, которая потенциально может вырасти до 15%. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Японская сторона настаивает на сохранении в силе прошлогоднего соглашения, которое зафиксировало льготные тарифные ставки и спасло автопроизводителей от разрушительной пошлины в 27,5%.

Инвестиционные обязательства и энергетическое сотрудничество

В рамках диалога стороны подтвердили выполнение масштабного инвестиционного обещания Японии объемом 550 миллиардов долларов США, направленного на поддержку американской экономики. В настоящее время ведется подготовка второго раунда соглашений, который будет включать стратегический проект в области ядерной энергетики с участием компании Westinghouse. Предварительно уже было объявлено о запуске проектов на 36 миллиардов долларов в сферах добычи газа и синтетических алмазов, что должно продемонстрировать Вашингтону выгоду от особого партнерства с Токио.

Мы просили, чтобы режим Японии согласно новым тарифным правилам не стал менее благоприятным, чем тот, что был согласован в прошлом году

– подчеркнул Рёсэй Аказава после встречи. 

Коалиция из 24 штатов подала судебный иск против новых глобальных тарифов Трампа

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Reuters
Токио
Вашингтон
Дональд Трамп
Япония
Соединённые Штаты