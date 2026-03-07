Япония призвала США защитить торговые преференции от новых таможенных правил

Министр экономики Японии Рёсэй Аказава во время двухдневного визита в Вашингтон обратился к американскому правительству с просьбой не допустить ухудшения условий экспорта для японских товаров. Основной темой переговоров с министром торговли США Говардом Лутником стала обеспокоенность Токио по поводу введенной администрацией Дональда Трампа новой общей пошлины в размере 10%, которая потенциально может вырасти до 15%. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Японская сторона настаивает на сохранении в силе прошлогоднего соглашения, которое зафиксировало льготные тарифные ставки и спасло автопроизводителей от разрушительной пошлины в 27,5%.

В рамках диалога стороны подтвердили выполнение масштабного инвестиционного обещания Японии объемом 550 миллиардов долларов США, направленного на поддержку американской экономики. В настоящее время ведется подготовка второго раунда соглашений, который будет включать стратегический проект в области ядерной энергетики с участием компании Westinghouse. Предварительно уже было объявлено о запуске проектов на 36 миллиардов долларов в сферах добычи газа и синтетических алмазов, что должно продемонстрировать Вашингтону выгоду от особого партнерства с Токио.

Мы просили, чтобы режим Японии согласно новым тарифным правилам не стал менее благоприятным, чем тот, что был согласован в прошлом году