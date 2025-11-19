Як вчасно розпізнати хронічне обструктивне захворювання легень і коли звертатися до лікаря: поради

Хронічне обструктивне захворювання легень залишається однією з найпоширеніших хвороб дихальної системи у світі. У Всесвітній день боротьби з цим захворюванням Міністерство охорони здоров’я нагадує про перші симптоми, фактори ризику та важливість своєчасного звернення до лікаря, пише УНН.

Всесвітній день боротьби з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) відзначають щороку в третю середу листопада. Його було започатковано у 2002 році Глобальною ініціативою щодо ХОЗЛ (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD). Мета цього дня - привернути увагу суспільства до поширеності захворювання та підкреслити важливість його раннього виявлення і лікування - йдеться у повідомленні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, ХОЗЛ є четвертою провідною причиною смертності у світі, спричинивши 3,5 мільйона смертей у 2021 році, що становить приблизно 5% від усіх смертей у світі.

ХОЗЛ - це захворювання, за якого дихальні шляхи під впливом шкідливих чинників поступово звужуються, а легенева тканина втрачає еластичність. Через це виникає задишка, хронічний кашель тощо. Людина з ХОЗЛ може помічати погіршення фізичного стану:

через нестачу повітря важко піднятися сходами, пройти кілька сотень метрів;

втома виникає навіть після незначних фізичних навантажень.

На пізніх стадіях захворювання людина потребує сторонньої допомоги для забезпечення побутових потреб.

Чому виникає ХОЗЛ

Основна причина розвитку ХОЗЛ — це куріння, як активне, так і пасивне. До 85% випадків пов’язані саме з впливом тютюнового диму.

Проте існують й інші фактори, які викликають ХОЗЛ:

тривале вдихання органічного чи неорганічного пилу, хімічних речовин або диму під час роботи у сільському господарстві, будівництві, промисловості чи видобувних галузях;

проживання у приміщеннях із забрудненим повітрям (наприклад, через використання несправної печі);

бронхіальна астма;

спадковий дефіцит альфа-1-антитрипсину — білку, який захищає тканини від пошкодження під час запалень;

часті інфекції дихальних шляхів у дитинстві.

Симптоми захворювання

ХОЗЛ на ранніх стадіях може не мати виражених проявів. Проте пізніше з’являються симптоми, які не можна ігнорувати:

хронічний кашель;

виділення мокротиння;

задишка, спершу під час навантаження, а згодом — навіть у стані спокою;

швидка втомлюваність, брак повітря;

часті інфекційні захворювання легень;

втрата маси тіла, набряки нижніх кінцівок, депресія.

За появи одного або кількох симптомів без зволікань зверніться до свого сімейного лікаря — він проведе огляд і за потреби направить до профільних спеціалістів.

Діагностика ХОЗЛ

Головний метод діагностики хронічного обструктивного захворювання легень — це спірометрія, неінвазивне дослідження легень, яке вимірює об'єм та швидкість повітря, що вдихається і видихається.

Окрім ХОЗЛ пацієнт може мати інші захворювання дихальної та серцево-судинної систем. Тому лікар також може призначити додаткові діагностичні процедури:

рентгенографію органів грудної клітки;

комп’ютерну томографію;

магнітно-резонансну томографію;

аналіз крові для оцінки рівня кисню та вуглекислого газу тощо.

Як запобігти розвитку ХОЗЛ

На йефективніший спосіб профілактики ХОЗЛ у себе та тих, хто поруч, — відмовитись від куріння.

Інші профілактичні заходи:

уникайте пасивного куріння;

слідкуйте за якістю повітря у приміщенні, використовуйте справні печі й вентиляцію;

використовуйте засоби індивідуального захисту на робочому місці, якщо працюєте в умовах, які передбачають контакт із пилом або хімічними випарами;

вакцинуйтеся від COVID-19, грипу та пневмококової інфекції (попередньо обов’язково проконсультуйтеся з лікарем);

регулярно займайтеся руховою активністю;

консультуйтеся щодо свого здоров’я у сімейного лікаря.

Своєчасне виявлення та комплексне лікування ХОЗЛ дозволяють контролювати захворювання та покращувати якість життя.

