Як вчасно розпізнати хронічне обструктивне захворювання легень і коли звертатися до лікаря: поради
МОЗ нагадує про перші симптоми та фактори ризику ХОЗЛ, яке є четвертою причиною смертності у світі. Своєчасне звернення до лікаря та відмова від куріння є ключовими для профілактики.
Хронічне обструктивне захворювання легень залишається однією з найпоширеніших хвороб дихальної системи у світі. У Всесвітній день боротьби з цим захворюванням Міністерство охорони здоров’я нагадує про перші симптоми, фактори ризику та важливість своєчасного звернення до лікаря, пише УНН.
Всесвітній день боротьби з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) відзначають щороку в третю середу листопада. Його було започатковано у 2002 році Глобальною ініціативою щодо ХОЗЛ (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD). Мета цього дня - привернути увагу суспільства до поширеності захворювання та підкреслити важливість його раннього виявлення і лікування
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, ХОЗЛ є четвертою провідною причиною смертності у світі, спричинивши 3,5 мільйона смертей у 2021 році, що становить приблизно 5% від усіх смертей у світі.
ХОЗЛ - це захворювання, за якого дихальні шляхи під впливом шкідливих чинників поступово звужуються, а легенева тканина втрачає еластичність. Через це виникає задишка, хронічний кашель тощо. Людина з ХОЗЛ може помічати погіршення фізичного стану:
- через нестачу повітря важко піднятися сходами, пройти кілька сотень метрів;
- втома виникає навіть після незначних фізичних навантажень.
На пізніх стадіях захворювання людина потребує сторонньої допомоги для забезпечення побутових потреб.
Чому виникає ХОЗЛ
Основна причина розвитку ХОЗЛ — це куріння, як активне, так і пасивне. До 85% випадків пов’язані саме з впливом тютюнового диму.
Проте існують й інші фактори, які викликають ХОЗЛ:
- тривале вдихання органічного чи неорганічного пилу, хімічних речовин або диму під час роботи у сільському господарстві, будівництві, промисловості чи видобувних галузях;
- проживання у приміщеннях із забрудненим повітрям (наприклад, через використання несправної печі);
- бронхіальна астма;
- спадковий дефіцит альфа-1-антитрипсину — білку, який захищає тканини від пошкодження під час запалень;
- часті інфекції дихальних шляхів у дитинстві.
Симптоми захворювання
ХОЗЛ на ранніх стадіях може не мати виражених проявів. Проте пізніше з’являються симптоми, які не можна ігнорувати:
- хронічний кашель;
- виділення мокротиння;
- задишка, спершу під час навантаження, а згодом — навіть у стані спокою;
- швидка втомлюваність, брак повітря;
- часті інфекційні захворювання легень;
- втрата маси тіла, набряки нижніх кінцівок, депресія.
За появи одного або кількох симптомів без зволікань зверніться до свого сімейного лікаря — він проведе огляд і за потреби направить до профільних спеціалістів.
Діагностика ХОЗЛ
Головний метод діагностики хронічного обструктивного захворювання легень — це спірометрія, неінвазивне дослідження легень, яке вимірює об'єм та швидкість повітря, що вдихається і видихається.
Окрім ХОЗЛ пацієнт може мати інші захворювання дихальної та серцево-судинної систем. Тому лікар також може призначити додаткові діагностичні процедури:
- рентгенографію органів грудної клітки;
- комп’ютерну томографію;
- магнітно-резонансну томографію;
- аналіз крові для оцінки рівня кисню та вуглекислого газу тощо.
Як запобігти розвитку ХОЗЛ
На йефективніший спосіб профілактики ХОЗЛ у себе та тих, хто поруч, — відмовитись від куріння.
Інші профілактичні заходи:
- уникайте пасивного куріння;
- слідкуйте за якістю повітря у приміщенні, використовуйте справні печі й вентиляцію;
- використовуйте засоби індивідуального захисту на робочому місці, якщо працюєте в умовах, які передбачають контакт із пилом або хімічними випарами;
- вакцинуйтеся від COVID-19, грипу та пневмококової інфекції (попередньо обов’язково проконсультуйтеся з лікарем);
- регулярно займайтеся руховою активністю;
- консультуйтеся щодо свого здоров’я у сімейного лікаря.
Своєчасне виявлення та комплексне лікування ХОЗЛ дозволяють контролювати захворювання та покращувати якість життя.
