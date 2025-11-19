Як вчасно розпізнати хронічне обструктивне захворювання легень і коли звертатися до лікаря: поради

$42.090.03
48.790.00
ukenru
Ексклюзив
08:21 • 4194 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
08:10 • 6312 перегляди
10 людей загинули через атаку рф на Тернопіль, серед 37 постраждалих дванадцять дітей, є люди під завалами - МВСPhotoVideo
Ексклюзив
08:06 • 9134 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
07:42 • 12769 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:17 • 10018 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа ВіткоффомPhoto
05:06 • 24013 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
19 листопада, 03:05 • 17661 перегляди
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
18 листопада, 22:19 • 29129 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 49913 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 38931 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.2м/с
65%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику19 листопада, 00:52 • 20972 перегляди
Уряд Німеччини цього тижня затвердить зменшення виплат українцям19 листопада, 01:42 • 21894 перегляди
росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС19 листопада, 02:01 • 25917 перегляди
Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльностіVideo19 листопада, 02:38 • 11826 перегляди
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла 05:59 • 13357 перегляди
Публікації
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
08:06 • 9112 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
07:42 • 12760 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 47048 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 66124 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 109202 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Мухаммед ібн Салман
Реджеп Тайїп Ердоган
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Тернопіль
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo07:49 • 2632 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 21531 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 23397 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 22520 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 41380 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Ту-95

Як вчасно розпізнати хронічне обструктивне захворювання легень і коли звертатися до лікаря: поради

Київ • УНН

 • 634 перегляди

МОЗ нагадує про перші симптоми та фактори ризику ХОЗЛ, яке є четвертою причиною смертності у світі. Своєчасне звернення до лікаря та відмова від куріння є ключовими для профілактики.

Як вчасно розпізнати хронічне обструктивне захворювання легень і коли звертатися до лікаря: поради

Хронічне обструктивне захворювання легень залишається однією з найпоширеніших хвороб дихальної системи у світі. У Всесвітній день боротьби з цим захворюванням Міністерство охорони здоров’я нагадує про перші симптоми, фактори ризику та важливість своєчасного звернення до лікаря, пише УНН.

Всесвітній день боротьби з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) відзначають щороку в третю середу листопада. Його було започатковано у 2002 році Глобальною ініціативою щодо ХОЗЛ (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD). Мета цього дня - привернути увагу суспільства до поширеності захворювання та підкреслити важливість його раннього виявлення і лікування

- йдеться у повідомленні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, ХОЗЛ є четвертою провідною причиною смертності у світі, спричинивши 3,5 мільйона смертей у 2021 році, що становить приблизно 5% від усіх смертей у світі. 

ХОЗЛ - це захворювання, за якого дихальні шляхи під впливом шкідливих чинників поступово звужуються, а легенева тканина втрачає еластичність. Через це виникає задишка, хронічний кашель тощо. Людина з ХОЗЛ може помічати погіршення фізичного стану:  

  • через нестачу повітря важко піднятися сходами, пройти кілька сотень метрів; 
    • втома виникає навіть після незначних фізичних навантажень. 

      На пізніх стадіях захворювання людина потребує сторонньої допомоги для забезпечення побутових потреб. 

      Чому виникає ХОЗЛ 

      Основна причина розвитку ХОЗЛ — це куріння, як активне, так і пасивне. До 85% випадків пов’язані саме з впливом тютюнового диму. 

      Проте існують й інші фактори, які викликають ХОЗЛ: 

      • тривале вдихання органічного чи неорганічного пилу, хімічних речовин або диму під час роботи у сільському господарстві, будівництві, промисловості чи видобувних галузях; 
        • проживання у приміщеннях із забрудненим повітрям (наприклад, через використання несправної печі); 
          • бронхіальна астма; 
            • спадковий дефіцит альфа-1-антитрипсину — білку, який захищає тканини від пошкодження під час запалень; 
              • часті інфекції дихальних шляхів у дитинстві. 

                Куріння всього декількох сигарет щодня підвищує ризик серцевого нападу на 50%: дослідження вчених19.11.25, 01:49 • 2638 переглядiв

                Симптоми захворювання 

                ХОЗЛ на ранніх стадіях може не мати виражених проявів. Проте пізніше з’являються симптоми, які не можна ігнорувати: 

                • хронічний кашель; 
                  • виділення мокротиння; 
                    • задишка, спершу під час навантаження, а згодом — навіть у стані спокою; 
                      • швидка втомлюваність, брак повітря; 
                        • часті інфекційні захворювання легень; 
                          • втрата маси тіла, набряки нижніх кінцівок, депресія. 

                            За появи одного або кількох симптомів без зволікань зверніться до свого сімейного лікаря — він проведе огляд і за потреби направить до профільних спеціалістів. 

                            Діагностика ХОЗЛ 

                            Головний метод діагностики хронічного обструктивного захворювання легень — це спірометрія, неінвазивне дослідження легень, яке вимірює об'єм та швидкість повітря, що вдихається і видихається. 

                            Окрім ХОЗЛ пацієнт може мати інші захворювання дихальної та серцево-судинної систем. Тому лікар також може призначити додаткові діагностичні процедури: 

                            • рентгенографію органів грудної клітки; 
                              • комп’ютерну томографію; 
                                • магнітно-резонансну томографію; 
                                  • аналіз крові для оцінки рівня кисню та вуглекислого газу тощо. 

                                    Як запобігти розвитку ХОЗЛ 

                                    На йефективніший спосіб профілактики ХОЗЛ у себе та тих, хто поруч, — відмовитись від куріння. 

                                    Інші профілактичні заходи: 

                                    • уникайте пасивного куріння; 
                                      • слідкуйте за якістю повітря у приміщенні, використовуйте справні печі й вентиляцію; 
                                        • використовуйте засоби індивідуального захисту на робочому місці, якщо працюєте в умовах, які передбачають контакт із пилом або хімічними випарами; 
                                          • вакцинуйтеся від COVID-19, грипу та пневмококової інфекції (попередньо обов’язково проконсультуйтеся з лікарем); 
                                            • регулярно займайтеся руховою активністю; 
                                              • консультуйтеся щодо свого здоров’я у сімейного лікаря. 

                                                Своєчасне виявлення та комплексне лікування ХОЗЛ дозволяють контролювати захворювання та покращувати якість життя. 

                                                Кожна шоста інфекція не піддається лікуванню антибіотиками: поради МОЗ, як зупинити поширення стійких бактерій18.11.25, 10:40 • 2662 перегляди

                                                Ольга Розгон

                                                СуспільствоЗдоров'я
                                                Село
                                                Опалення
                                                Кабінет Міністрів України
                                                Всесвітня організація охорони здоров'я