20:21
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
17:55 • 12552 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
17:35 • 16855 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 19261 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 31071 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 26991 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 44893 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 39516 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 34757 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 12980 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
Як у Києві відключатимуть світло 24 жовтня: ДТЕК оприлюднив графіки

Київ • УНН

 • 48 перегляди

ДТЕК оприлюднив графіки відключення електроенергії для побутових споживачів у Києві 24 жовтня. Відключення відбуватимуться за чергами, охоплюючи різні часові проміжки протягом дня.

Як у Києві відключатимуть світло 24 жовтня: ДТЕК оприлюднив графіки

У ДТЕК повідомили про графіки відключення електроенергії для побутових споживачів у Києві 24 жовтня. Відключення відбуватимуться за чергами, охоплюючи різні часові проміжки протягом дня. Про це інформує ДТЕК у Telegram, передає УНН.  

Деталі

За інформацією ДТЕК, 24 жовтня в Києві електроенергію відключатимуть за таким графіком:

1.1 черга - без світла з 07:00 до 12:00 та з 17:30 до 22:00;

1.2 черга - без світла з 07:00 до 12:00 і з 17:30 до 22:00;

2.1 черга - без світла з 07:00 до 12:00 та з 17:30 до 22:00;

2.2 черга - без світла з 07:00 до 12:00 та з 17:30 до 23:00;

3.1 черга - без світла з 11:00 до 15:00;

3.2 черга - без світла з 21:00 до 23:00;

4.1 черга - без світла з 09:00 до 15:00 та з 21:00 до 23:00;

4.2 черга - без світла з 11:00 до 15:00 та з 21:00 до 23:00;

5.1 черга - без світла з 14:00 до 18:30;

5.2 черга - без світла з 14:00 до 18:30;

6.1 черга - без світла з 14:00 до 18:30;

6.2 черга - без світла з 15:00 до 21:30.

Нагадаємо

24 жовтня в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Відключення відбуватимуться з 07:00 до 23:00, охоплюючи від 1,5 до 2,5 черг споживачів.

Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка22.10.25, 09:30 • 36924 перегляди

Віта Зеленецька

