Як у Києві відключатимуть світло 24 жовтня: ДТЕК оприлюднив графіки

У ДТЕК повідомили про графіки відключення електроенергії для побутових споживачів у Києві 24 жовтня. Відключення відбуватимуться за чергами, охоплюючи різні часові проміжки протягом дня. Про це інформує ДТЕК у Telegram, передає УНН.

Деталі

За інформацією ДТЕК, 24 жовтня в Києві електроенергію відключатимуть за таким графіком:

1.1 черга - без світла з 07:00 до 12:00 та з 17:30 до 22:00;

1.2 черга - без світла з 07:00 до 12:00 і з 17:30 до 22:00;

2.1 черга - без світла з 07:00 до 12:00 та з 17:30 до 22:00;

2.2 черга - без світла з 07:00 до 12:00 та з 17:30 до 23:00;

3.1 черга - без світла з 11:00 до 15:00;

3.2 черга - без світла з 21:00 до 23:00;

4.1 черга - без світла з 09:00 до 15:00 та з 21:00 до 23:00;

4.2 черга - без світла з 11:00 до 15:00 та з 21:00 до 23:00;

5.1 черга - без світла з 14:00 до 18:30;

5.2 черга - без світла з 14:00 до 18:30;

6.1 черга - без світла з 14:00 до 18:30;

6.2 черга - без світла з 15:00 до 21:30.

Нагадаємо

24 жовтня в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Відключення відбуватимуться з 07:00 до 23:00, охоплюючи від 1,5 до 2,5 черг споживачів.

Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка