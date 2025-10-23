Завтра у низці регіонів України дітимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Київ • УНН
24 жовтня в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Відключення відбуватимуться з 07:00 до 23:00, охоплюючи від 1,5 до 2,5 черг споживачів.
Завтра, 24 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Як повідомили в Укренерго, будуть вимикати від 1,5 до 2,5 черг, передає УНН.
Деталі
В Укренерго зауважили, що причина запровадження обмежень - наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Графіки погодинних відключень:
• з 07:00 до 23:00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг.
Графіки обмеження потужності:
• з 07:00 до 23:00 — для промислових споживачів.
Обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - йдеться у повідомленні.
