Ексклюзив
17:55
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
17:35
Завтра у низці регіонів України дітимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
14:19
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 12:16
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
23 жовтня, 11:30
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
Кім Кардаш'ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фото
23 жовтня, 12:24
У російському Ставрополі "гучно" ліквідували щонайменше трьох російських десантників - ГУР
13:02
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі
13:31
Як здивувати гостей на Гелловін: п'ять рецептів для моторошно смачного вечора
14:10
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу
15:24
Як здивувати гостей на Гелловін: п'ять рецептів для моторошно смачного вечора
23 жовтня, 14:10
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:56
Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
23 жовтня, 10:10
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
23 жовтня, 09:45
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 31696 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференцій
23 жовтня, 07:21
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу
15:24
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі
13:31
Кім Кардаш'ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фото
23 жовтня, 12:24
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказав
22 жовтня, 13:53
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ
21 жовтня, 16:48
Завтра у низці регіонів України дітимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"

Київ • УНН

 • 7682 перегляди

24 жовтня в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Відключення відбуватимуться з 07:00 до 23:00, охоплюючи від 1,5 до 2,5 черг споживачів.

Завтра у низці регіонів України дітимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"

Завтра, 24 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Як повідомили в Укренерго, будуть вимикати від 1,5 до 2,5 черг, передає УНН.

Деталі

В Укренерго зауважили, що причина запровадження обмежень - наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень:            

•   з 07:00 до 23:00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Графіки обмеження потужності:             

•  з 07:00 до 23:00 — для промислових споживачів.

Обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - йдеться у повідомленні.

У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергу
22.10.25, 15:54

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна