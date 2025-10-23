Завтра в ряде регионов Украины будут отключения: сколько очередей будут без "света"
Завтра, 24 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Как сообщили в Укрэнерго, будут отключать от 1,5 до 2,5 очередей, передает УНН.
Детали
В Укрэнерго отметили, что причина введения ограничений – последствия массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Графики почасовых отключений:
• с 07:00 до 23:00 объемом от 1,5 до 2,5 очередей.
Графики ограничения мощности:
• с 07:00 до 23:00 — для промышленных потребителей.
Объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе – говорится в сообщении.
