Как в Киеве будут отключать свет 24 октября: ДТЭК обнародовал графики

В ДТЭК сообщили о графиках отключения электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве 24 октября. Отключения будут происходить по очередям, охватывая различные временные промежутки в течение дня. Об этом информирует ДТЭК в Telegram, передает УНН.

Детали

По информации ДТЭК, 24 октября в Киеве электроэнергию будут отключать по такому графику:

1.1 очередь - без света с 07:00 до 12:00 и с 17:30 до 22:00;

1.2 очередь - без света с 07:00 до 12:00 и с 17:30 до 22:00;

2.1 очередь - без света с 07:00 до 12:00 и с 17:30 до 22:00;

2.2 очередь - без света с 07:00 до 12:00 и с 17:30 до 23:00;

3.1 очередь - без света с 11:00 до 15:00;

3.2 очередь - без света с 21:00 до 23:00;

4.1 очередь - без света с 09:00 до 15:00 и с 21:00 до 23:00;

4.2 очередь - без света с 11:00 до 15:00 и с 21:00 до 23:00;

5.1 очередь - без света с 14:00 до 18:30;

5.2 очередь - без света с 14:00 до 18:30;

6.1 очередь - без света с 14:00 до 18:30;

6.2 очередь - без света с 15:00 до 21:30.

Напомним

24 октября в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Отключения будут происходить с 07:00 до 23:00, охватывая от 1,5 до 2,5 очередей потребителей.

