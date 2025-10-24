Как в Киеве будут отключать свет 24 октября: ДТЭК обнародовал графики
Киев • УНН
ДТЭК обнародовал графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве 24 октября. Отключения будут происходить по очередям, охватывая разные временные промежутки в течение дня.
В ДТЭК сообщили о графиках отключения электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве 24 октября. Отключения будут происходить по очередям, охватывая различные временные промежутки в течение дня. Об этом информирует ДТЭК в Telegram, передает УНН.
Детали
По информации ДТЭК, 24 октября в Киеве электроэнергию будут отключать по такому графику:
1.1 очередь - без света с 07:00 до 12:00 и с 17:30 до 22:00;
1.2 очередь - без света с 07:00 до 12:00 и с 17:30 до 22:00;
2.1 очередь - без света с 07:00 до 12:00 и с 17:30 до 22:00;
2.2 очередь - без света с 07:00 до 12:00 и с 17:30 до 23:00;
3.1 очередь - без света с 11:00 до 15:00;
3.2 очередь - без света с 21:00 до 23:00;
4.1 очередь - без света с 09:00 до 15:00 и с 21:00 до 23:00;
4.2 очередь - без света с 11:00 до 15:00 и с 21:00 до 23:00;
5.1 очередь - без света с 14:00 до 18:30;
5.2 очередь - без света с 14:00 до 18:30;
6.1 очередь - без света с 14:00 до 18:30;
6.2 очередь - без света с 15:00 до 21:30.
Напомним
24 октября в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Отключения будут происходить с 07:00 до 23:00, охватывая от 1,5 до 2,5 очередей потребителей.
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка22.10.25, 09:30 • 36924 просмотра