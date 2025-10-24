Как в Киеве будут отключать свет 24 октября: ДТЭК обнародовал графики

$41.760.01
48.370.10
ukenru
20:21 • 1376 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
17:55 • 12541 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
17:35 • 16845 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 19252 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 31065 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 26989 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 44888 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 39512 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 34754 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12980 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1м/с
89%
744мм
Популярные новости
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto23 октября, 12:16 • 30711 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 29491 просмотра
В российском Ставрополе "громко" ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников - ГУРVideo23 октября, 13:02 • 15286 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 18312 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 24224 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 24248 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 44888 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 39512 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 34753 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 41649 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Барт Де Вевер
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Белый дом
Франция
Реклама
УНН Lite
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 14263 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 18325 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 29506 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 38524 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 58063 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Сериал

Как в Киеве будут отключать свет 24 октября: ДТЭК обнародовал графики

Киев • УНН

 • 44 просмотра

ДТЭК обнародовал графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве 24 октября. Отключения будут происходить по очередям, охватывая разные временные промежутки в течение дня.

Как в Киеве будут отключать свет 24 октября: ДТЭК обнародовал графики

В ДТЭК сообщили о графиках отключения электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве 24 октября. Отключения будут происходить по очередям, охватывая различные временные промежутки в течение дня. Об этом информирует ДТЭК в Telegram, передает УНН.  

Детали

По информации ДТЭК, 24 октября в Киеве электроэнергию будут отключать по такому графику:

1.1 очередь - без света с 07:00 до 12:00 и с 17:30 до 22:00;

1.2 очередь - без света с 07:00 до 12:00 и с 17:30 до 22:00;

2.1 очередь - без света с 07:00 до 12:00 и с 17:30 до 22:00;

2.2 очередь - без света с 07:00 до 12:00 и с 17:30 до 23:00;

3.1 очередь - без света с 11:00 до 15:00;

3.2 очередь - без света с 21:00 до 23:00;

4.1 очередь - без света с 09:00 до 15:00 и с 21:00 до 23:00;

4.2 очередь - без света с 11:00 до 15:00 и с 21:00 до 23:00;

5.1 очередь - без света с 14:00 до 18:30;

5.2 очередь - без света с 14:00 до 18:30;

6.1 очередь - без света с 14:00 до 18:30;

6.2 очередь - без света с 15:00 до 21:30.

Напомним

24 октября в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Отключения будут происходить с 07:00 до 23:00, охватывая от 1,5 до 2,5 очередей потребителей.

Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка22.10.25, 09:30 • 36924 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоКиев
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
ДТЭК
Украина
Киев