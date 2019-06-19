WP: Смерть військовослужбовця США в результаті атаки Ірану призведе до військової відповіді

Помпео передав це послання під час незапланованого візиту до Багдада в травні після отримання урядом США розвідувальної інформації про можливий напад підконтрольних Ірану сил на американських військовослужбовців в регіоні. Помпео заявив іракським лідерам, що загибель одного американського військовослужбовця в результаті дій Тегерана змусить Сполучені Штати завдати у відповідь військовий удар. Він зробив цю заяву з упевненістю, що воно буде передано Тегерану.

“Що станеться, якщо американці загинуть? Це змінює все”, — підкреслило джерело видання. При цьому, зазначає The Washington Post, в самій адміністрації США тривають суперечки про можливе використання військового варіанту при реагуванні на дії Ірану в регіоні, зокрема, чи відповідає це поставленої американським лідером Дональдом Трампом мети запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.

При цьому, за даними газети, помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон займає лідируючу роль в питаннях, що стосуються Ірану. Він ретельно контролює інформацію, що надходить до президента, і різко скорочує кількість зустрічей, на яких посадові особи високого рангу обговорюють стратегію США щодо Ірану з Трампом.

Як зазначає The Washington Post, в Держдепартаменті немає одностайності з цього питання. Так, одні дипломати прагнуть досягти “золотої середини”, при якій режим санкцій послабив би Іран, але не надавав би настільки сильний тиск, що Тегерану довелося б відмовитися від своїх зобов’язань в рамках ядерної угоди. Інші йдуть цілі Трампа, яка, на їхню думку, полягає в тому, щоб ліквідувати Спільний всеосяжний план дій щодо іранської ядерної програми (СВПД) у будь-яку ціну і проводити більш масштабну політику, спрямовану на підрив підконтрольних Ірану сил у всьому регіоні.

The Washington Post також зазначає, що Пентагон і який оголосив про свій відхід в.о. міністра оборони Патрік Шанахан “спускали на гальмах” прагнення Держдепартаменту і Білого дому до військових дій. “Міноборони не закликало до війни”, — відзначило джерело газети в адміністрації.

Представники Пентагону і Держдепартаменту відзначають деякякі проблеми в питанні інформування про ці дискусії Трампа, що виникли при Болтоні. Відомості про ці суперечки в адміністрації часто не доходять до президента. “Президент хоче відправити більше військ (в регіон)? Ні. Переконають його зробити це? Так”, — пояснив інший джерело видання.

Союзники США в Європі висловлюють стурбованість діяльністю Ірану, але також закликають обидві сторони уникати загострення напруженості. За словами джерела видання в уряді Німеччини, Берлін вважає, що дії США “привели до цього безладу, і тепер їм потрібно знайти спосіб вибратися” з цієї ситуації.

Нагадаємо, 13 червня в затоці Омана на двох танкерах після передбачуваного нападу сталися вибухи та пожежі, причини події встановлюються. Екіпаж японського судна Kokuka Courageous взяв на свій борт есмінець ВМС США Bainbridge, а команду норвезького танкера Front Altair іранські прикордонники евакуювали в свій порт Джаськ.

США поклали відповідальність за інцидент на Тегеран, їх підтримали Велика Британія і Саудівська Аравія. МЗС Ірану відкидає ці звинувачення. Представники ООН застерегли від ескалації напруженості в регіоні Перської затоки після нещодавнього загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном у зв’язку з ядерною програмою Ірану, а генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.