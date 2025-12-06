Завтра по всій Україні значно посилять графіки відключення світла

У неділю, 7 грудня, в більшості регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго", пише УНН.

Деталі

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59 обсягом від 3 до 4 черг.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 23:59

В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися. "Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в компанії.

Нагадаємо

Атомні електростанції України були змушені зменшити потужність генерації через масований удар росії по енергетичній інфраструктурі. Запорізька АЕС тимчасово залишалася без зовнішнього живлення, лінія 750 кВ залишається відключеною.