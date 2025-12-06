Завтра по всій Україні значно посилять графіки відключення світла

$42.180.00
6 грудня, 09:02 • 11802 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 20957 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 23008 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 33576 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 43409 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 33462 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 62422 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 38896 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36987 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47478 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень6 грудня, 08:30 • 10393 перегляди
У Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу та два електропотяги6 грудня, 10:04 • 4160 перегляди
Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США6 грудня, 10:17 • 9986 перегляди
Запорізька АЕС вночі залишилась без зовнішнього електропостачання - МАГАТЕ11:02 • 6122 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 10477 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 10593 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 30000 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 45044 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 62422 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 55091 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ігор Клименко
Дональд Трамп
Рафаель Гроссі
Україна
Київська область
Фастів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 25352 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 33729 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 35714 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 49696 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 48774 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Бук (ЗРК)
Дипломатка

Завтра по всій Україні значно посилять графіки відключення світла

Київ • УНН

 • 58 перегляди

7 грудня по всій Україні запровадять графіки погодинних відключень електроенергії з 00:00 до 23:59. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Завтра по всій Україні значно посилять графіки відключення світла

У неділю, 7 грудня, в більшості регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго", пише УНН.

Деталі

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59 обсягом від 3 до 4 черг.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 23:59

В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися. "Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в компанії.

Нагадаємо

Атомні електростанції України були змушені зменшити потужність генерації через масований удар росії по енергетичній інфраструктурі. Запорізька АЕС тимчасово залишалася без зовнішнього живлення, лінія 750 кВ залишається відключеною.

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна