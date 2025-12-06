Завтра по всей Украине значительно усилят графики отключения света
Киев • УНН
7 декабря по всей Украине введут графики почасовых отключений электроэнергии с 00:00 до 23:59. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
В воскресенье, 7 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", пишет УНН.
Подробности
Графики предусматривают почасовые отключения с 00:00 до 23:59 объемом от 3 до 4 очередей.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 00:00 до 23:59
В "Укрэнерго" предупредили, что графики могут измениться. "Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - посоветовали в компании.
Напомним
Атомные электростанции Украины были вынуждены уменьшить мощность генерации из-за массированного удара россии по энергетической инфраструктуре. Запорожская АЭС временно оставалась без внешнего питания, линия 750 кВ остается отключенной.