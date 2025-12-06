$42.180.00
6 декабря, 09:02 • 11894 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 21163 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 23171 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 33737 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 43537 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 33505 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 62520 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 38919 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37002 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47492 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Завтра по всей Украине значительно усилят графики отключения света

Киев • УНН

 • 168 просмотра

7 декабря по всей Украине введут графики почасовых отключений электроэнергии с 00:00 до 23:59. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.

Завтра по всей Украине значительно усилят графики отключения света

В воскресенье, 7 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", пишет УНН.

Подробности

Графики предусматривают почасовые отключения с 00:00 до 23:59 объемом от 3 до 4 очередей.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 00:00 до 23:59

В "Укрэнерго" предупредили, что графики могут измениться. "Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - посоветовали в компании.

Напомним

Атомные электростанции Украины были вынуждены уменьшить мощность генерации из-за массированного удара россии по энергетической инфраструктуре. Запорожская АЭС временно оставалась без внешнего питания, линия 750 кВ остается отключенной.

Ольга Розгон

