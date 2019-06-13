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Два танкера були атаковані в затоці Омана

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Два нафтоналивних судна зазнали в четвер нападу в затоці Омана. Про це повідомляє AFP з посиланням на повідомлення П’ятого флоту ВМС США, передає УНН.

Два танкера були атаковані в затоці Омана

“П’ятий флот ВМС США повідомляє, що отримав сигнал лиха від двох кораблів, атакованих в затоці Омана”, — пише агентство.

У той же час агентство Reuters, посилаючись на чотири джерела в галузі, повідомило, що два танкери після інциденту були евакуйовані і екіпаж знаходиться в безпеці.

Джерела ідентифікували танкери як Front Altair під прапором Маршаллових островів і як Kokuka Courageous під прапором Панами.

Нагадуємо, минулого місяця чотири торгові судна “стали метою саботажу” у виключній економічній зоні ОАЕ; жертв і постраждалих, а також витоків “палива або будь-яких шкідливих субстанцій” не було зафіксовано. Влада країни “вжила всіх необхідних заходів” і почала розслідування інциденту “у співпраці з місцевими та іноземними структурами”.

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