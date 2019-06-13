Два танкера были атакованы в заливе Омана

“Пятый флот ВМС США сообщает, что получил сигнал бедствия от двух кораблей, атакованных в Оманском заливе”, — пишет агентство.

В тоже время агентство Reuters, ссылаясь на четыре источника в отрасли, сообщило, что два танкера после инцидента были эвакуированы и экипаж находится в безопасности.

Источники идентифицировали танкеры как Front Altair под флагом Маршалловых островов и как Kokuka Courageous под флагом Панамы.

Напоминаем, в прошлом месяце четыре торговых судна “стали целью саботажа” в исключительной экономической зоне ОАЭ; жертв и пострадавших, а также истоков “топлива или каких-либо вредных субстанций” не было зафиксировано. Власти страны “приняла все необходимые меры” и начала расследование инцидента “в сотрудничестве с местными и иностранными структурами”.