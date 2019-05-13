ОАЕ заявили про "саботаж" на чотирьох комерційних суднах в Оманській затоці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Об’єднані Арабські Емірати заявили, що чотири комерційні судна стали цілями “операцій саботажу” біля Перської затоки, поблизу територіальних вод країни, інформує УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Як заявило Міністерство закордонних справ ОАЕ, цей інцидент на схід від порту Фуджейра в Оманській затоці, що сполучає Перську затоку з Аравійським морем, — “небезпечна подія”.
За цією заявою, поранених чи загиблих немає. Про природу чи можливих призвідників саботажу нічого не сказано.
Раніше 12 травня емірат Фуджейра, що входить до складу ОАЕ, заперечив повідомлення засобів інформації, які заявляли, що в самому однойменному порту сталися вибухи.