У ОАЕ спростували інформацію про вибухи в порту

У повідомленні сказано: "Операції в порту проходять як звичайно".



Як повідомляв УНН, в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Ель-Фуджайра прогриміли вибухи, а потім почалися пожежі на нафтових танкерах.



За словами очевидців горять від 7 до 10 нафтових танкерів.



Водночас, деякі активісти у соціальних мережах повідомили, що над портом літають "американські та французькі літаки невстановленого типу".