У ОАЕ спростували інформацію про вибухи в порту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В Об'єднаних Арабських Еміратах спростували інформацію про вибухи в порту, що спричинили пожежі на нафтових танкерах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wam.ae.
У повідомленні сказано: "Операції в порту проходять як звичайно".
Як повідомляв УНН, в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Ель-Фуджайра прогриміли вибухи, а потім почалися пожежі на нафтових танкерах.
За словами очевидців горять від 7 до 10 нафтових танкерів.
Водночас, деякі активісти у соціальних мережах повідомили, що над портом літають "американські та французькі літаки невстановленого типу".