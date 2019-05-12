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У ОАЕ спростували інформацію про вибухи в порту

У ОАЕ спростували інформацію про вибухи в порту

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. В Об'єднаних Арабських Еміратах спростували інформацію про вибухи в порту, що спричинили пожежі на нафтових танкерах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wam.ae. 

У повідомленні  сказано: "Операції в порту проходять як звичайно". 

Як повідомляв УНН, в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Ель-Фуджайра прогриміли вибухи, а потім почалися пожежі на нафтових танкерах.

За словами очевидців горять від 7 до 10 нафтових танкерів.

Водночас, деякі активісти у соціальних мережах повідомили, що над портом літають "американські та французькі літаки невстановленого типу".

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