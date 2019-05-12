В порту ОАЕ згоріли щонайменше сім нафтових танкерів

За словами очевидців горять від 7 до 10 нафтових танкерів.



Наразі причина вибухів і пожежі невідома. Пожежники досі намагаються загасити вогонь.

Водночас, деякі активісти у соціальних мережах повідомили, що над портом літають "американські та французькі літаки невстановленого типу".



Як повідомляв УНН, ЗМІ знайшли зв'язок між пожежею на танкерах у Чорному морі і санкціями США.



Нагадаємо, в районі Керченської протоки сталася пожежа на двох суднах під прапором Танзанії - "Candy" і "Maestro". За попередньою інформацією, судна під прапором Танзанії йшли з Темрюка до Лівії зі скрапленим газом на борту. А в районі Керченської протоки, за 16 кілометрів від берега, на одному з них стався вибух. Щоб врятуватися, люди стрибали у воду.