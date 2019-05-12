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7 марта, 19:45 • 55594 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 83124 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 99207 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101923 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125287 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112229 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138179 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144723 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130232 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В порту ОАЭ сгорели по меньшей мере семь нефтяных танкеров

В порту ОАЭ сгорели по меньшей мере семь нефтяных танкеров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. В Объединенных Арабских Эмиратах в порту Эль-Фуджайра прогремели взрывы, а потом начались пожары на нефтяных танкерах. Об этом сообщает Al Mayadeen, передает УНН.

По словам очевидцев горят от 7 до 10 нефтяных танкеров.

Сейчас причина взрывов и пожара неизвестна. Пожарные до сих пор пытаются потушить огонь.

В то же время, некоторые активисты в социальных сетях сообщили, что над портом летают "американские и французские самолеты неустановленного типа".

Как сообщал УНН, СМИ нашли связь между пожаром на танкерах в Черном море и санкциями США .

Напомним, в районе Керченского пролива произошел пожар на двух судах под флагом Танзании - "Candy" и "Maestro". По предварительной информации, суда под флагом Танзании шли с Темрюка в Ливию со сжиженным газом на борту. А в районе Керченского пролива, в 16 километрах от берега, на одном из них произошел взрыв. Чтобы спастись, люди прыгали в воду.

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