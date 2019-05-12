В порту ОАЭ сгорели по меньшей мере семь нефтяных танкеров

По словам очевидцев горят от 7 до 10 нефтяных танкеров.



Сейчас причина взрывов и пожара неизвестна. Пожарные до сих пор пытаются потушить огонь.

В то же время, некоторые активисты в социальных сетях сообщили, что над портом летают "американские и французские самолеты неустановленного типа".



Как сообщал УНН, СМИ нашли связь между пожаром на танкерах в Черном море и санкциями США .



Напомним, в районе Керченского пролива произошел пожар на двух судах под флагом Танзании - "Candy" и "Maestro". По предварительной информации, суда под флагом Танзании шли с Темрюка в Ливию со сжиженным газом на борту. А в районе Керченского пролива, в 16 километрах от берега, на одном из них произошел взрыв. Чтобы спастись, люди прыгали в воду.