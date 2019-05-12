В ОАЭ опровергли информацию о взрывах в порту
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Объединенных Арабских Эмиратах опровергли информацию о взрывах в порту, которые повлекли пожары на нефтяных танкерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wam.ae.
В сообщении сказано: "Операции в порту проходят как обычно".
Как сообщал УНН, в Объединенных Арабских Эмиратах в порту Эль-Фуджайра прогремели взрывы, а потом начались пожары на нефтяных танкерах.
По словам очевидцев горят от 7 до 10 нефтяных танкеров.
В то же время, некоторые активисты в социальных сетях сообщили, что над портом летают "американские и французские самолеты неустановленного типа".