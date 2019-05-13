ОАЭ заявили о "саботаже" на четырех коммерческих судах в Оманском заливе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что четыре коммерческие суда стали целями “операций саботажа” у Персидского залива, вблизи территориальных вод страны, информирует УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Как заявило Министерство иностранных дел ОАЭ, этот инцидент к востоку от порта Фуджейра в Оманском заливе, соединяющей Персидский залив с Аравийским морем — “опасное событие”.
По этим заявлением, раненых или погибших нет. О природе или возможных зачинщиков саботажа ничего не сказано.
Ранее 12 мая эмират Фуджейра, входящего в состав ОАЭ, отрицает сообщения средств информации, которые заявляли, что в самом одноименном порту произошли взрывы.