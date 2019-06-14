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Трамп звинуватив Іран в атаці на танкери в затоці Омана

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що за атакою на танкери в затоці Омана стояв Іран, повідомляє УНН.

Трамп звинуватив Іран в атаці на танкери в затоці Омана

“Іран зробив це, і ви знаєте, що вони зробили це, тому що ви бачили човен”, — сказав Трамп, коментуючи для програми Fox & Friends випущене ВМС США відео, яке демонструє, як моряки з іранського катера знімають з борту одного з танкерів щось , що нагадує магнітну міну, яка не розірвалася.

Інша така ж міна, за однією з версій, стала причиною вибуху, який пошкодив танкер Kokuka Courageous, що йшов під панамським прапором. “Вони (Іран) — нація терору”, — заявив Трамп.

Вибухи на двох танкерах — Kokuka Courageous і Front Altair (належить зареєстрованій на Бермудських островах компанії Frontline, ходить під прапором Маршаллових островів) — прогриміли 13 червня, коли обидва судна знаходилися біля берегів Ірану в затоці Омана. Можливими причинами того, що сталося називали торпедні атаки і вибух мін, однак Ютака Катада, президент компанії Kokuka Sangyo, чий вантаж перевозив Kokuka Courageous, заявив, що, за словами моряків з судна, танкер був вражений “літаючим об’єктом”, а не вибухом бомби з годинниковим механізмом.

Нагадуємо, Іран заперечує причетність до атак на танкери в Оманській затоці.

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