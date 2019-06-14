Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в заливе Омана

“Иран сделал это, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели лодку”, — сказал Трамп, комментируя для программы Fox & Friends выпущенное ВМС США видео, демонстрирующее, как моряки с иранского катера снимают с борта одного из танкеров нечто, напоминающее неразорвавшуюся магнитную мину.

Другая такая же мина, по одной из версий, стала причиной взрыва, повредившего шедший под панамским флагом танкер Kokuka Courageous. “Они (Иран) — нация террора”, — заявил Трамп.

Взрывы на двух танкерах — Kokuka Courageous и Front Altair (принадлежит зарегистрированной на Бермудских островах компании Frontline, ходит под флагом Маршалловых островов) — прогремели 13 июня, когда оба судна находились у берегов Ирана в Оманском заливе. Возможными причинами случившегося называли торпедную атаку и взрыв мин, однако Ютака Катада, президент компании Kokuka Sangyo, чей груз перевозил Kokuka Courageous, заявил, что, по словам моряков с судна, танкер был поражен “летающим объектом”, а не взрывом бомбы с часовым механизмом.

Напоминаем, Иран отрицает причастность к атакам на танкеры в Оманском заливе.