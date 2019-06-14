Іран заперечує причетність до атак на танкери в Оманській затоці
Київ • УНН
КИЇв. 14 червня. УНН. Тегеран назвав необґрунтованими звинувачення США щодо нападів на нафтові танкери в Оманській затоці. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Іран заявив, що "категорично відкидає" необгрунтовані претензії США ", що він не відповідає за напади на дві нафтові танкери в Оманській затоці і закликав Вашингтон і союзників США "припинити воєнний гнів".
Як повідомляв УНН, Вашингтон має у своєму розпорядженні відеозапис, на якому зображено, як особи з іранського військового корабля знімають міну, що не розірвалася, з борту одного з танкерів, які зазнали нападу в затоці Омана.
Як відомо, два нафтоналивних судна зазнали в четвер нападу в затоці Омана.