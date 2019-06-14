Иран отрицает причастность к атакам на танкеры в Оманском заливе

Иран заявил, что "категорически отвергает" необоснованные претензии США", что он не отвечает за нападения на два нефтяные танкеры в Оманском заливе и призвал Вашингтон и союзников США "прекратить военный гнев".



Как сообщал УНН, Вашингтон располагает видеозаписью, на котором изображено, как лица с иранского военного корабля снимают мину, которая не разорвалась, с борта одного из танкеров, которые подверглись нападению в заливе Омана.



Как известно, два нефтеналивных судна подверглись в четверг нападению в заливе Омана.