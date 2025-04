США звинуватили Іран у атаці на танкери в Оманській затоці

"За оцінками уряду США, Іран відповідальний за сьогоднішні атаки в Оманській затоці. Ці атаки становлять загрозу міжнародному співтовариству і безпеці та є кричущим посяганням на свободу судноплавства і неприйнятною ескалацією напруженості з боку Ірану", - заявив держсекретар США.

Помпео уточнив, що інформація про причетність Ірану до вибухів танкерів ґрунтується на даних розвідки та на аналізі використаної під час атаки зброї.

Голова Держдепу підкреслив, що ніхто більше в регіоні не здатний на такі атаки.

Як відомо, два нафтоналивних судна зазнали в четвер нападу в затоці Омана. Про це повідомляло AFP з посиланням на повідомлення П’ятого флоту ВМС США.

“П’ятий флот ВМС США повідомляє, що отримав сигнал лиха від двох кораблів, атакованих в затоці Омана”, — написало агентство.

У той же час агентство Reuters, посилаючись на чотири джерела в галузі, повідомило, що два танкери після інциденту були евакуйовані і екіпаж знаходиться в безпеці.

Джерела ідентифікували танкери як Front Altair під прапором Маршаллових островів і як Kokuka Courageous під прапором Панами.

Нагадуємо, минулого місяця чотири торгові судна “стали метою саботажу” у виключній економічній зоні ОАЕ; жертв і постраждалих, а також витоків “палива або будь-яких шкідливих субстанцій” не було зафіксовано. Влада країни “вжила всіх необхідних заходів” і почала розслідування інциденту “у співпраці з місцевими та іноземними структурами”.

It is the assessment of the U.S. government that Iran is responsible for today's attacks in the Gulf of Oman. These attacks are a threat to international peace and security, a blatant assault on the freedom of navigation, and an unacceptable escalation of tension by Iran. pic.twitter.com/cbLrWNU5S0

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 13 июня 2019 г.