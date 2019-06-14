США звинуватили Іран у атаці на танкери в Оманській затоці

КИЇВ. 14 червня. УНН. За напади на танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня, відповідальний Іран, який своїми діями посилює напруженість у близькосхідному регіоні. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео, повідомляє УНН з посиланням на його сторінку в Twitter.